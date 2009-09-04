حمایت از صنایع تبدیلی نقش حیاتی در توسعه بخش کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان شامگاه پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی برای رونق پایدار بخش کشاورزی امری ضروری است.

وی متذکر شد: تاکنون مباحث متعددی در خصوص نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در فرآیند توسعه بخش کشاورزی صورت گرفته است که در این خصوص تجربه تعدادی از کشور‌های در حال توسعه نشان می‌ دهد که توسعه و حمایت از این صنایع می‌ تواند نقش حیاتی در توسعه بخش کشاورزی داشته باشد.

روحی یادآور شد: گذار از کشاورزی سنتی به اقتصادی پویا ارتباط متقابل بین کشاورزی و صنعت را طلب کرده و از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی است.

وی اعلام کرد: توسعه بخش کشاورزی با استفاده از اراضی زیر کشت فعلی و نهاده های متوسط کشاورزی نیز امکان‌ پذیر بوده مشروط بر اینکه روشهای تولید، نگهداری، توزیع و مصرف مواد غذایی براساس اصول نوین علمی ‌صورت گیرد و حتی ‌الامکان از ضایعات مواد غذایی جلوگیری شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی زنجیره بازاریابی در بخش کشاورزی را کامل می ‌کند و همچنین باعث اشتغال فارغ التحصیلان و دست‌ اندرکاران بخشهای مرتبط با کشاورزی می‌ شود و از طرف دیگر کیفیت محصولات کشاورزی و زمینه انتخاب مصرف کننده را گسترش می‌ شود.

روحی همچنین با اشاره به اینکه گیلان قطب کشاورزی است، افزود: کشت این استان برنج است به طوریکه دو سوم بهره برداران گیلانی برنجکار هستند.

وی دستیابی به تولید بیشتر، حفظ اشتغال و درآمد بیشتر برای روستاییان را از اهداف اصلی این سازمان دانست و گفت: موقعیت ممتاز طبیعی، قابلیتهای زیست محیطی، اقلیم مناسب، برخورداری از بالاترین میزان بارندگی سالانه در کشور، مجاورت با دریای خزر، وجود تالابهای متعدد از جمله قابلیتهای کشاورزی گیلان است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: قابلیت توسعه کشاورزی و دامپروری در تولید محصولاتی چون برنج، چای، زیتون، بادام زمینی، توتون، مرکبات، ابریشم، خاویار، عسل و انواع محصولات دام و طیور و تولید چوب، امکان گسترش صنایع متناسب با قابلیتهای استان در بخش کشاورزی، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده با تخصص بالا و ... از دیگر قابلیتهای بخش کشاورزی این استان است.

وی بیان داشت: تراکم بالای جمعیت، نرخ بیکاری، فرسایش منابع خاک، سیل و رانش زمین، کیفیت نامناسب شبکه های زیربنایی موجود، سرمایه گذاری ناکافی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی از جمله تنگناهای بخش کشاورزی گیلان است.

روحی یادآور شد: تغییر کاربری اراضی و استفاده غیر اصولی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کمبود ماشین آلات کشاورزی و فرسوده بودن ماشین آلات موجود و همچنین به کارگیری روشهای سنتی تولید در بخش کشاورزی، کوچک بودن مقیاس بهره برداری در اراضی کشاورزی و سطح پایین آگاهی های فنی و تخصصی بهره برداران از دیگر محدودیتها و تنگناهای این بخش است.