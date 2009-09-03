روزانه 30 تن زباله در سیاهکل جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، شهردار سیاهکل عصر پنجشنبه در جمع اعضای شورای این شهر با اعلام اینکه کاهش تولید زباله نیازمند فرهنگ‌سازی است، اظهار داشت: کاهش تولید زباله نیازمند آموزش، فرهنگسازی و تبلیغات است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش، محیط زیست، بهداشت و درمان، صدا و سیما، مطبوعات و ... نقش بسزایی در آگاه ‌سازی واطلاع رسانی مردم نسبت به معضلات رو به رشد و آلودگی شدید محیط زیست دارند.

رنجبربا اشاره به اینکه تفکیک زباله یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر است، اظهار داشت: با تفکیک درست زباله از سوی خانواده ها علاوه بر اینکه بسیاری از این زباله ‌ها در چرخه اقتصادی بازیافت قرار می‌ گیرند همچنین موجبات کاهش حجم زباله ‌ها و هزینه ‌های جمع‌ آوری حمل و دفن می‌ شود.

شهردارسیاهکل همچنین از ساماندهی بافت سنتی و قدیمی این شهر خبر داد و یادآور شد: مغازه های قدیمی زیادی در مسیر خیابان 35 متری شهر سیاهکل واقع شده است که امروز این واحدهای قدیمی به یک معضل جدی تبدیل و شهروندان از وجود آن رنج می برند.