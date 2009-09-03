خلج رسماً رایزن فرهنگی ایران در آنکارا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استادان و دانشجویان مقطع دکتری و فوق لیسانس گروه زبان فارسی دانشگاه آنکارا بنا به دعوت حسین پور سفیر ایران در ترکیه دهم شهریور ماه در مهمانی افطار سفارت شرکت کردند و در این مراسم ابوالحسن خلج به عنوان رایزن فرهنگی ایران در آنکارا کار خود را آغاز کرد.

در ابتدای این ضیافت که علاوه بر استادان و دانشجویان زبان فارسی، گروهی از مترجمین و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی نیز در آن حضور داشتند سفیر ایران در ترکیه ضمن خوشامدگویی و تبریک ماه مبارک رمضان به حضار به معرفی ابوالحسن خلج منفرد به عنوان رایزن فرهنگی جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با بیان سوابق و تجربیات فرهنگی و علمی او اعزام مجددش را به ترکیه ناشی از توجه ویژه مسئولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به گسترش روابط فرهنگی ایران با جمهوری ترکیه دانست.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش روز افرون روابط دو کشور همسایه ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلف سیاسی و تجاری، ابراز امیدواری کرد "با حضور رایزن جدید فرهنگی در ترکیه شاهد گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط فرهنگی دو جانبه نیز باشیم".

رایزن فرهنگی جدید ایران در ترکیه نیز طی سخنانی ضمن تشکر از سفیر ایران در ترکیه از توجه و علاقه وافر او به روابط فرهنگی دو کشور تقدیر کرد و در ادامه با بیان گوشه های از ظرفیتها و زمینه‌های گوناگون در روابط فرهنگی دو کشور از جمله در زمینه زبان و ادبیات فارسی، میراث مشترک تاریخی دو کشور، قرابتهای فراوان فکری و دینی بین اندیشمندان و علمای دو کشور به ویژه در سالهای اخیر را برشمرد و اظهار امیدواری کرد: در دوران جدید که شاهد حاکمیت فضای اعتماد متقابل در روابط دو جانبه هستیم گامهای محکم و استوار در نزدیکی دو ملت مسلمان و همسایه ایران و ترکیه برداشته شود.

در پایان مراسم نیز یکی از نقّالان کشورمان که از جانب سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران برای شرکت در جشنواره بین‌المللی رمضان به ترکیه اعزام شده است با اجرای قطعاتی از پرده خوانی به نقل گوشه‌هایی از تاریخ و تمدن ایران پرداخت که مورد توجه حضار قرار گرفت.