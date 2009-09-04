تعرفه های پزشکی در قزوین متناسب با وضعیت بیماران تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه تصمیم گیری در خصوص تعرفه نهایی پزشکی بخش دولتی و خصوصی گفت: دغدغه اصلی ما در تعیین تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی این است که این تعرفه ها متناسب با وضعیت بیماران تعیین شود.

صابری افزود: در دولت عدالت محور تعرفه های پزشکی باید به گونه ای باشد که کمترین فشار مالی بر بیماران و اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود.

وی ضمن تاکید بر وجود تفاوت و اختلاف معقول و قابل دفاع بین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی یادآور شد: تصمیم گیری در خصوص نرخ تعرفه ها باید به گونه ای باشد که امکان تداوم فعالیت مراکز درمانی و خدمت رسانی مطلوب به بیماران را فراهم کند.

صابری خاطرنشان کرد: درصدد هستیم که طی مکاتبه با رئیس جمهور دغدغه های استانی در امور درمانی و پزشکی را اعلام و حمایت و تعیین تکلیف نهایی درخصوص موضوعات مرتبط با تعرفه های پزشکی، مشکلات بیمه و پرداخت به موقع مطالبات پزشکی را خواستار شویم.

صابری در پایان نظارت بر اجرای دقیق تعرفه های پزشکی را خواستار شد.

همچنین علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین، شفیق دبیر شورای هماهنگی بیمارستانهای خصوصی استان، بابایی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در خصوص تصمیم گیری و تعیین نهایی نرخ تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی در استان دیدگاه های خود را مطرح کردند.