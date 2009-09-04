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۱۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

تعرفه های پزشکی در قزوین متناسب با وضعیت بیماران تعیین می شود

تعرفه های پزشکی در قزوین متناسب با وضعیت بیماران تعیین می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: تعرفه های پزشکی باید با توجه به وضعیت اقتصادی و مالی بیماران تعیین شود تا بیماران برای درمان دغدغه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه تصمیم گیری در خصوص تعرفه نهایی پزشکی بخش دولتی و خصوصی گفت: دغدغه اصلی ما در تعیین تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی این است که این تعرفه ها متناسب با وضعیت بیماران تعیین شود.

صابری افزود: در دولت عدالت محور تعرفه های پزشکی باید به گونه ای باشد که کمترین فشار مالی بر بیماران و اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود.

وی ضمن تاکید بر وجود تفاوت و اختلاف معقول و قابل دفاع بین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی یادآور شد: تصمیم گیری در خصوص نرخ تعرفه ها باید به گونه ای باشد که امکان تداوم فعالیت مراکز درمانی و خدمت رسانی مطلوب به بیماران را فراهم کند.

صابری خاطرنشان کرد: درصدد هستیم که طی مکاتبه با رئیس جمهور دغدغه های استانی در امور درمانی و پزشکی را اعلام و حمایت و تعیین تکلیف نهایی درخصوص موضوعات مرتبط با تعرفه های پزشکی، مشکلات بیمه و پرداخت به موقع مطالبات پزشکی را خواستار شویم.

صابری در پایان نظارت بر اجرای دقیق تعرفه های پزشکی را خواستار شد.

همچنین علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین، شفیق دبیر شورای هماهنگی بیمارستانهای خصوصی استان، بابایی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در خصوص تصمیم گیری و تعیین نهایی نرخ تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی در استان دیدگاه های خود را مطرح کردند.

کد مطلب 941239

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