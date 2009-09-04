نوع مصرف نان در قزوین باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدعلی اکبر طاهایی در جلسه شورای آرد و نان استان اظهار داشت: فرمانداران باید با برنامه ریزی و نظارت مستمر پیش بینی های لازم را در زمینه دسترسی آسان و به موقع شهروندان به نان مرغوب و با کیفیت فراهم کنند.

وی گفت: در نحوه نگهداری از گندم در سیلوها باید کنترل بهداشتی صورت گیرد و پس از آن با توزیع آردهای مرغوب و نظارت بر نحوه پخت نان باید کاری کنیم تا دور ریز نان کمتر شود و زمینه کاهش میزان مصرف با مرغوبیت نان عرضه شده کاهش یابد.

وی افزود: باید با تقدیر از نانوایی های نمونه آنها را به عنوان یک الگوی عملی به سایر نانوایان معرفی کنیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با ارائه گزارش از آخرین وضعیت خرید گندم و تولید آرد در استان اظهار داشت: در سال جاری 120 هزار تن گندم در هفت مرکز خرید این محصول در استان خریداری شده و 40 هزار تن نیز توسط سیلوی کرج خریداری شده که در مقایسه با سال گذشته شش برابر افزایش یافته است.

محمد مقدسی خاطرنشان کرد: برای خرید محصول جو شش مرکز و برای خرید دانه های روغنی کلزا چهار مرکز در سطح استان پیش بینی شده که از خرداد ماه سال جاری تاکنون 45 هزار تن محصول جو و چهار هزار و 300 تن دانه روغن کلزا از طریق این مراکزاز کشاورزان خریداری شده است.