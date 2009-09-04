چهارمین بازارچه دائمی صنایع دستی استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد شامگاه پنجشنبه در مراسم بهره‌ برداری از این بازارچه، هدف از راه ‌اندازی این مرکز را توسعه و ارتقا سطح ارتباطات و تبادل تجربیات میان تولیدکنندگان و متقاضیان محصولات دستی، هنری و آموزشی و تلاش در جهت ترویج هنر بومی، ملی و حمایت از هنرمندان استان یزد اعلام کرد.

عزیزالله سیفی خاطرنشان کرد: توسعه راه‌های خوداشتغالی و ارائه راهکارهای علمی در تولید محصولات فرهنگی، هنری و ایجاد یک محیط سالم، مفرح و آرامش ‌بخش برای استفاده موثر شهروندان نیز از دیگر اهداف راه‌ اندازی این بازاچه بوده است.

معاونت صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: تلاش شده تا در این بازارچه به آیتم‌های مهمی از جمله ایجاد فضایی مناسب برای اشتغالزایی جوانان و آشنایی عموم مردم با زمینه ‌های مختلف هنری در راستای فرهنگسازی به منظور همیاری و همکاری با جوانان در زمینه‌های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی مد نظر قرار گیرد.

محمد بهشتی‌ نژاد ضمن تقدیر از رئیس سازمان میراث فرهنگی استان یزد و معاونت توسعه و مدیریت این سازمان به دلیل خرید و اختصاص این خانه تاریخی به معاونت صنایع دستی برای ایجاد چهارمین بازارچه دائمی صنایع دستی در سطح استان یزد افزود: صنایع دستی تنها رشته‌ای است که در هر موقعیت جغرافیایی و با امکانات محدود، قابل شکل‌ گیری است به ویژه در کشور ما که از نیروی هنرمندان مجرب و متعهدی برخوردار است.

وی همچنین یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را توسعه صنایع دستی اعلام کرد و بیان داشت: در همین راستا تلاش شده در استان یزد این امر به صورت ویژه‌ ای پیگیری و در دستور کار معاونت قرار گیرد.

این بازارچه در سایت خانه تاریخی حسینی به مساحت 600 مترمربع و در قالب 11 کارگاه سنتی دستی و آموزشی شامل ترمه ‌بافی دستی، مصنوعات چوبی، تراش روی شیشه، تذهیب، زیورآلات سنتی و .... آغاز به کار کرد.

این خانه تاریخی به تازگی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون ریال خریداری شده است.