شعر شاعران غرب کشور در "آبیدرانه" گرد هم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اشعار که در دو جلد به نگارش درآمده گزیده‌ای از اشعار شاعران استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، همدان و آذربایجان غربی است که این شاعران از شرکت‌کنندگان در جشنواره شعر کردستان (اردیبهشت 1386) بوده‌اند.

این مجموعه فاقد وحدت موضوع است و تعمداً در اشعار نو یا کلاسیک دسته‌بندی نشده بلکه صرفاً بر مبنای شعر شاعران بدون هرگونه تقدم یا تأخر تدوین شده است. در این کتاب سعی شده است از هر شاعر حداکثر 4 شعر در هر قالبی اعم از شعر نو یا کلاسیک با مفاهیم و مضامین متفاوت گنجانده شود.

در مجموعه "آبیدران" اشعار چهل شاعر منطقه غرب کشور را در 168 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و قیمت 2200 تومان به چاپ رسیده است.