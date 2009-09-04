میانگین سنی کارکنان بانک توسعه تعاون 31 سال است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ماشاالله عظیمی شامگاه پنجشنبه در جشنواره بزرگ تعاون مازندران در باشگاه برق ساری افزود: متوسط سن نیروهای سایر بانکها 40 سال است که در بانک تعاون متوسط سن 31 سال است

وی خاطرنشان کرد: در سایر بانکها 35 درصد نیروها تحصیلات دانشگاهی دارند اما در بانک تعاون این میزان 56 درصد است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور عنوان کرد: سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون کشور پنج هزار میلیارد ریال است که باید 10 برابر شود و برای رسیدن به افق ایران 1404 بانک تعاون به سرمایه ای بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیاز دارد تا بتواند ارائه خدمت کند.

عظیمی افزود: 70 درصد تسهیلات بانک تعاون به تعاونی ها و 30 درصد به بخش غیرتعاونی اختصاص دارد اما اختصاص 30درصد به بخش خصوصی نافی محدودیت ارائه تسهیلات به این بخش نیست و همه بخش های غیرتعاونی می توانند از خدمات بانک تعاون استفاده کنند.

وی عنوان کرد: انعطاف پذیری نیروها در برابر تغییرات، نداشتن حداقل مقاومت و تطبیق با شرایط به وجود آمده را از مزایای میانگین سن پایین دراین بانک دانست.

استاندار مازندران نیز با اشاره تقویت تعاونی ها گفت: اتاق تعاون با توانمندسازی و بروزرسانی استعدادها و ظرفیتهای بالقوه می تواند به عنوان یک NGO بسیار قوی در استان فعالیت کند.

کریمی با اشاره به اینکه تعاون هنوز ناشناخته و مظلوم است، خاطرنشان کرد: بخش تعاون در اقتصاد ملی نقش 25 درصدی دارد به طوری که سهام عدالت، مسکن مهر و حل مشکل اشتغال در قالب تعاونی ها بوده است.

وی اظهار داشت: تشکیلات تعاون از نظر نیروی انسانی با هیچ دستگاهی قابل قیاس نیست و همه موظف به همکاری با اداره تعاون بوده و انتظار داریم به اندازه 25 درصد دست تعاونگران را بگیریم.

استاندار مازندران تاکید کرد: باید در جهت توسعه فرهنگ تعاون تلاش کنیم و با برگزاری همایشهای تعاون در مراکز دانشگاهی، فرهنگی و نماز جمعه تعاون و افکار باز تعاونگران را مطرح کنیم.

مدیرکل تعاون مازندران نیز گفت: استان مازندران سال گذشته در بخش تعاون رشد 30 درصدی داشته و هزار و 170 میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است.

اسماعیل نیلچیان با اشاره به پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیلات از سال 84 تاکنون، افزود: صندوق تعاون در مازندران هزار و 150 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی ها پرداخت کرده که سه رقم پرداخت در سالهای گذشته است.

نیلچیان با بیان اینکه در دولتهای قبلی دو هزار و 630 تعاونی فعالیت داشت، گفت: در دولت نهم هزار و 333 تعاونی به تعاونی های کشور اضافه شد.

مدیرکل تعاون مازندران خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته هزار و 100 تعاونی با سرمایه اولیه ای بالغ بر 690 میلیارد ریال در مازندران افتتاح که بیشتر آنها تعاونی ها تولیدی و صنفی بوده است.