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۱۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

میانگین سنی کارکنان بانک توسعه تعاون 31 سال است

میانگین سنی کارکنان بانک توسعه تعاون 31 سال است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور گفت: در حال حاضر میانگین سنی کارکنان بانک توسعه تعاون کشور 31 سال است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ماشاالله عظیمی شامگاه پنجشنبه در جشنواره بزرگ تعاون مازندران در باشگاه برق ساری افزود: متوسط سن نیروهای سایر بانکها 40 سال است که در بانک تعاون متوسط سن 31 سال است

وی خاطرنشان کرد: در سایر بانکها 35 درصد نیروها تحصیلات دانشگاهی دارند اما در بانک تعاون این میزان 56 درصد است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور عنوان کرد: سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون کشور پنج هزار میلیارد ریال است که باید 10 برابر شود و برای رسیدن به افق ایران 1404 بانک تعاون به سرمایه ای بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال نیاز دارد تا بتواند ارائه خدمت کند.

عظیمی افزود: 70 درصد تسهیلات بانک تعاون به تعاونی ها و 30 درصد به بخش غیرتعاونی اختصاص دارد اما اختصاص 30درصد به بخش خصوصی نافی محدودیت ارائه تسهیلات به این بخش نیست و همه بخش های غیرتعاونی می توانند از خدمات بانک تعاون استفاده کنند.

وی عنوان کرد: انعطاف پذیری نیروها در برابر تغییرات، نداشتن حداقل مقاومت و تطبیق با شرایط به وجود آمده را از مزایای میانگین سن پایین دراین بانک دانست.

استاندار مازندران نیز با اشاره تقویت تعاونی ها گفت: اتاق تعاون با توانمندسازی و بروزرسانی استعدادها و ظرفیتهای بالقوه می تواند به عنوان یک NGO  بسیار قوی در استان فعالیت کند.

کریمی با اشاره به اینکه تعاون هنوز ناشناخته و مظلوم است، خاطرنشان کرد: بخش تعاون در اقتصاد ملی نقش 25 درصدی دارد به طوری که سهام عدالت، مسکن مهر و حل مشکل اشتغال در قالب تعاونی ها بوده است.

وی اظهار داشت: تشکیلات تعاون از نظر نیروی انسانی با هیچ دستگاهی قابل قیاس نیست و همه موظف به همکاری با اداره تعاون بوده و انتظار داریم به اندازه 25 درصد دست تعاونگران را بگیریم.

استاندار مازندران تاکید کرد: باید در جهت توسعه فرهنگ تعاون تلاش کنیم و با برگزاری همایشهای تعاون در مراکز دانشگاهی، فرهنگی و نماز جمعه تعاون و افکار باز تعاونگران را مطرح کنیم.

مدیرکل تعاون مازندران نیز گفت: استان مازندران سال گذشته در بخش تعاون رشد 30 درصدی داشته و هزار و 170 میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است.

 اسماعیل نیلچیان با اشاره به پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیلات از سال 84 تاکنون، افزود: صندوق تعاون در مازندران هزار و 150 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی ها پرداخت کرده که سه رقم پرداخت در سالهای گذشته است.

نیلچیان با بیان اینکه در دولتهای قبلی دو هزار و 630 تعاونی فعالیت داشت، گفت: در دولت نهم هزار و 333 تعاونی به تعاونی های کشور اضافه شد.

مدیرکل تعاون مازندران خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته هزار و 100 تعاونی با سرمایه اولیه ای بالغ بر 690 میلیارد ریال در مازندران افتتاح که بیشتر آنها تعاونی ها تولیدی و صنفی بوده است.

کد مطلب 941271

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