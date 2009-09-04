نشست محرمانه تکفیری ها و بعثی ها با حضور سازمان اطلاعات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی نوا، نوری المالکی روز گذشته، سفیران کشورهای عربی و برخی سفیران کشورهای غیر عربی در بغداد را به حضور پذیرفت.



مالکی در این دیدار، آخرین تحولات بحران میان عراق و سوریه را به اطلاع سفیران عرب رساند.



به گفته منابع آگاه، مالکی با هدف مطلع کردن سفیران عرب و غیر عرب از آخرین تحولات بحران میان سوریه و عراق و میانجیگری ترکیه در این زمینه، این دیدار را انجام داد.



این در حالی است که وزارت امور خارجه سوریه روز چهارشنبه، روسای هیئتهای دیپلماتیک مقیم دمشق را برای مطلع کردن آنها از موضع خود درباره بحران موجود میان این کشور و عراق فرا خواند.

اما رادیو "سوا" در این زمینه گزارش داد نوری المالکی در این دیدار اطلاعاتی را درباره نشست "بعثی ها و تکفیری ها" با حضور مسئولان سازمان اطلاعات سوریه فاش کرد.



به گفته مالکی، دولت وی مجبور است از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد دادگاه جنایی تشکیل دهد، زیرا عراق در معرض تهدید جدی برخی کشورهای همسایه قرار دارد.



مالکی به اعضای این هیئتهای دیپلماتیک خارجی گفت : بحران با سوریه، تازگی ندارد.



مالکی اعلام کرد تماسهایی در سطوح مختلف با مقامهای سوری درباره فعالیت سران حزب منحله بعث و سازمانهایی که از خاک سوریه بر ضد عراق فعالیت می کنند، انجام داده است.



نخست وزیر عراق تاکید کرد در سفر اخیر خود به دمشق، اطلاعات و اسنادی ارائه کرده از جمله اطلاعاتی درباره نشستی که در منطقه الزبدانی در ماه جولای میان بعثی ها و تکفیری ها با حضور ماموران سازمان اطلاعات سوریه برگزار شد.



مالکی خاطر نشان کرد فعالیتهای این گروهها در حال افزایش است و دلیل اصرار دمشق بر پناه دادن به سازمانهای مسلح و افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق و اینترپل در خاک سوریه را زیر سئوال برد.



وی با استقبال از میانجیگری ترکیه، اعلام کرد بغداد اطلاعات و نقشه هایی به احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه این کشور داه است، هر چند متقاعد شده است که سوریه در نهایت همانند مسئله عبدالله اوجالان این مسئله را انکار خواهد کرد.

این در حالی است که علی الدباغ سخنگوی دولت عراق، گفته است ماموریت یانجیگری ترکیه که احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه این کشور آغاز کرد، به دلیل مخالفت سوریه با همکاری و نپذیرفتن مدارک قاطع و غیر قابل انکاری که عراق به اوغلو تحویل داد و در پیش گرفتن سیاست تنش زایی، (با شکست) پایان یافت.

خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق با بیان اینکه 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد خاک کشورش می شوند تاکید کرد عراق همچنان به پیگیری درخواست خود برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی برای محاکمه عاملان انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد ادامه خواهد داد؛ بشار اسد اتهامات عراق را غیر اخلاقی توصیف کرده است.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.