به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد فیلمساز سرشناس آمریکایی اوایل سال جاری میلادی در سفری به فرانسه به دیدار نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و همسرش کارلا برونی رفت و در همان دیدار گفت که خیلی خوشحال خواهد شد اگر بتواند از بانوی اول فرانسه در یکی از فیلم‌هایش استفاده کند.

به گزارش روزنامه ال موندو اسپانیا، برونی که پیشتر حضور در دنیای مد و خوانندگی را هم تجربه کرده، پیشنهاد وودی آلن را پذیرفته و قرار است در فیلمی که فیلمبرداری آن سال 2010 آغاز می‌شود ایفای نقش کند. روزنامه لو پاریزین فرانسه از قول سخنگوی برونی گفت هنوز قراردادی میان دو طرف بسته نشده و کاخ الیزه هم واکنشی به موضوع نشان نداده است.

آلن 73 ساله ژوئن گذشته از علاقه خود به حضور برونی در یکی از فیلم‌هایش خبر داد و گفت: من مطمئنم او شگفت‌انگیز خواهد بود. بانوی اول با دنیای بازیگری بیگانه نیست و من می‌توانم از او به روش‌های مختلف بازی بگیرم. هنوز داستانی در ذهنم ندارم و شاید از خود او بخواهم که اگر دوست دارد، در فیلم من بازی کند.

فیلمساز آمریکایی قصد دارد تابستان سال آینده یک فیلم در پاریس بسازد. کارلا برونی تجربه بازی در چند نقش کوتاه آن هم به جای خودش را دارد که دو بار آن در سال 1994 بود؛ یکی در فیلمی از رابرت آلتمن و دیگری در فیلمی فرانسوی به نام "پاپاراتزی". او پس از ازدواج با رئیس جمهوری فرانسه همچنان در دنیای هنر حضور داشته است.

آلن معمولا در فیلم‌هایش داستان‌هایی زنانه را روایت می‌کند و از میا فارو گرفته تا اسکارلت جوهانسن را راضی به بازی در ساخته‌های خود کرده است. لو پاریزین این نکته را هم متذکر شده که تجربه بازیگری کارلا برونی بسیار محدودتر از خواهرش والریا و مادرش ماریسا بوده است.