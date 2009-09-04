عده ای با فروش خودروهای خود برای احمدی نژاد تبلیغ کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجتبی ثمره هاشی پنجشنبه شب در دیدار با اعضای فعال ستاد احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در استان خوزستان اظهار داشت: بخش اعظمی از هزینه تبلیغات احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری از محل کمکهای مردمی بود که افراد زیادی بدون هیچ منت و چشم داشتی برای موفقیت رئیس جمهور اقدام به این کار می کردند زیرا آنها احمدی نژاد را از جنس خود می دیدند که در راه بسط عدالت در کشور فعالیت می کند.

وی افزود: در یکی از استانهای شمالی کشور خانمی مراجعه و دو کوپن شش هزار تومانی که از بهزیستی دریافت کرده را به رئیس ستاد حمایتهای مردمی احمدی نژاد داده بود و گفته بود که این تنها دارایی من است و می خواهم آن را برای موفقیت احمدی نژاد در انتخابات خرج کنید. این خانم آنقدر بی منت و بدون چشم داشت این کار را کرد که حتی حاضر نشد نشانی محل سکونت خود را نیز به اعضای ستاد اعلام کند، حالا شما این مبلغ را با کمک دو میلیارد تومانی یک خانم به یکی از رقبای رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری دهم مقایسه کنید.

ثمره هاشمی گفت: مردم استان خوزستان دو حماسه در جریان انتخابات خلق کردند یکی روز انتخابات و حضور در پای صندوق های رای بود و دیگری استقبال بی نظیر و با شکوه از رئیس جمهور در سفر به اهواز در روز 19 خرداد از فرودگاه تا مصلای نماز جمعه اهواز بود که باعث دلگرمی و شور و نشاط بسیاری برای اعضای ستاد شد.

وی عنوان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری همه استانهای کشور یکپارچه از احمدی نژاد حمایت کردند در حالیکه برخی ها استانها را برای خود تقسیم بندی کرده بودند و می گفتند فلان استان پایگاه ما است و احمدی نژاد رای نمی آورد در حالیکه در همان استانها رئیس جمهور حدود 80 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

دستیار ارشد رئیس جمهور عنوان کرد: در اتفاقات بعد از انتخابات معلوم شد برخی های اصلا چرا در انتخابات شرکت کردند و با چه هدفی وارد میدان شدند.

به گزارش مهر ، ثمره هاشمی خطاب به اعضای ستاد حمایتهای مردمی احمدی نژاد در استان خوزستان که در دانشکده صنعت نفت اهواز به سخنان وی گوش می دادند، گفت: کلیه افرادی که در ستاد همکاری می کردند باید جمع و وحدت خود را حفظ کنند چون انتخابات دیگری پیش رو داریم و این جلسات باید تکرار و حتی در شهرستانها نیز برپا و شرایط سیاسی روز در آنها بررسی و نقد شود تا در انتخابات بعدی گامهای محکم تری برداریم.

در پایان این مراسم برخی از اعضای ارشد ستاد حمایتهای مردمی احمدی نژاد در استان خوزستان لوحهای تقدیر خود را از دست هاشمی ثمره دستیار ارشد رئیس جمهور، سید محمد جعفر حجازی استاندار خوزستان، حجت الاسلام حاجتی امام جمعه موقت اهواز و ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مجلس دریافت کردند.

حضور گسترده مدیران دستگاه های دولتی استان خوزستان در این مراسم بسیار قابل توجه بود.