به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرهای پیش گفته همواره مقدار قابل توجهی از خارک، رطب و خرمای کشور را تولید می کنند که اکثر این محصولات به بازارهای خارج از کشور صادر شده و ارزآوری قابل قبولی را برای کشور به همراه دارد در عین حال بخشی از این محصولات به بازارهای داخلی عرضه و نیاز داخلی را تامین می کنند.

خرمای تولید شده در شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و مینوشهر از کیفیت فوق العاده ای برخوردار است و بیشتر آن برخلاف خرماهای دیگر که در شیرینی جات مورد استفاده قرار می گیرد در بسته بندی مختلف به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود و طرفداران فراوانی دارد.

در هشت سال جنگ تحمیلی بسیاری از نخل های این مناطق به علت قرار گرفتن در کانون جنگ و محل عملیات های نظامی دو طرف به شدت مورد تخریب و آسیب قرار گرفتند و در برخی آمارهای اعلام شد که حدود 70 درصد نخل ها در جنگ و اثرات ناشی از آن از بین رفته اند. با این وجود اقدام برنامه ریزی شده ای برای کاشت جایگزین و پرداخت های مشوق های مطلوب از سوی دولت برای جلوگیری از کاهش نخل ها صورت نگرفت.

اما در عین حال، شهرهای آبادان و خرمشهر به علت فراوانی نخل در قبل از جنگ و با وجود از بین رفتن بی شمار این درختان، تاکنون پیشقراول تولید خارک، رطب و خرما در کشور به شمار می روند تا اینکه امسال شوری بیش از حد آب اروندرود که حدود 90 درصد آب نخلستان های این مناطق را به واسطه نهرهای منشعب شده از آن تامین می کند تولید خارک، رطب و خرما در شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و همچنین جزیره مینو یا همان مینوشهر با کاهش حداقل 50 درصدی مواجه کرده است.

بدتر از همه اینکه خبرهای رسیده از اروندکنار حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از نخلداران با نخل های بی ثمر مواجه شده اند و امسال را باید با مشکلات فراوان مالی به سر ببرند.

شوری بیش از حد آب اروندرود پیامدی بود که سه سال پیش بسیاری از نخلداران این مناطق به خصوص اروندکناری ها که در خط مقدم ضررهای ناشی از شوری آب بودند نسبت به آن هشدارهای لازم را داده بودند ولی مثل همیشه که مسئولان عادت دارند کارهای خود را در دقیقه 90 یا وقت اضافه انجام دهند اکنون به فکر راه حل افتاده اند.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

استاندار خوستان در جلسه ستاد خشکسالی استان با تاکید بر مشکلات پیش آمده برای نخلداران مناطق مورد اشاره در ضرب الاجلی از سازمان های جهاد کشاورزی و آب و برق خواست، ظرف چند روز آینده برای تامین آب شیرین نخیلات شهرهای جنوبی خوزستان یعنی آبادان، خرمشهر مینوشهر، اروندکنار و شادگان اقدام کنند.

سید جعفر حجازی اظهار داشت: ستاد خشکسالی کشور بر اساس دستور رئیس جمهور 500 میلیارد ریال به منظور تسریع در اجرای طرح غدیر و نجات نخیلات آبادان، خرمشهر و شادگان به استان اختصاص داد.

وی ادامه داد: از این اعتبار 150 میلیارد ریال به طرح آبرسانی غدیر و مابقی آن به سازمان های آب و برق و جهاد کشاورزی به منظور آبرسانی آب شیرین و مورد نیاز به نخیلات شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان اختصاص یافت.

استاندار خوزستان همچنین از برگزاری جلسه ستاد بحران در روزهای آینده در وزارت کشور خبر داد و گفت: در این جلسه مدیرکل حوادث غیرمترقبه خوزستان شرکت می کند و با ارائه گزارشی از وضعیت نخیلات استان که در شرایط بحرانی قرار دارند پیش بینی می شود 500 میلیارد ریال دیگر به استان اختصاص یابد.



این دستور استاندار که می توان از آن به نوشدارو پس از مرگ سهراب تعبیر کرد در حالی صادر می شود که همگان از جمله مصطفی مطورزاده، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تاکید می کنند در صورتیکه جلوی شوری آب اروندرود گرفته نشود تا چند سال آینده از نخلستان های پرصلابت شهرهای آبادان و خرمشهر اثری نخواهد ماند و دادن خسارت به نخلداران و بیمه شدن آنها دردی را دوا نمی کند و به زودی می توان پیش بینی کرد که چند هزار نفر از نخلدارن این مناطق به صف طولانی بیکاران این مناطق می پیوندند.

علت شوری اروند رود

اروندرود به طول 190 کیلومتر یکی از رودخانه های پهناور کشور در مرز مشترک با عراق قرار دارد این رودخانه از همریزش رودهای دجله و فرات و سپس کارون پدید آمده است. آبراه اروند شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و برخی از شهرهای عراق را به خلیج فارس و آبهای آزاد متصل می‌کند.

این رودخانه به علت خشکسالی دو سال اخیر استان خوزستان، کاهش بارندگی در این مدت و توام شدن آن با کاهش خروجی آب پشت سدهای کارون همچنین کاهش آب رودخانه های دجله و فرات در کشور عراق، شور و کم آب شده است و این موضوع ضربات جبران ناپذیری بر پیکره کشاورزی و اقتصاد نخلداران منطقه زده است زیرا آنها علاوه بر اینکه با نخل های بی ثمر و کم ثمره مواجه شدند از میان کاری برخی محصولات مثل سبزی، بامیه و گوجه در نخلستان های خود نیز محروم شده اند.

شوری و کم آبی باعث شده پنیر نخل ها که لازمه ادامه حیات یک نخل است خشک شده و درصورتیکه این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد و پنیز نخل ها خشک شود نابودی کل نخلستان های شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و مینوشهر حتمی است.

البته در این مدت بیشتر نخلداران حاشیه اروند زمین های زراعی خود را بیمه کرده اند ولی بی شک رقمی که بیمه برای جبران خسارت به این افراد پرداخت می کند نمی تواند با ضررهای هنگفت نخلداران برابری کند بنابراین این نیاز به شدت احساس می شود که دولت و نهادهای متولی در بخش آب و کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تکنولوژی روز و برنامه ریزی منطقی و حساب شده از شوری بیش از پیش آب اروندرود جلوگیری کرده و وزارت امور خارجه نیز رایزنی های لازم با طرف عراقی در خصوص حل مشکلات دو رودخانه دجله و فرات که منبع 90 درصد آب ورودی به اروند رود را تشکیل می دهند، انجام دهد تا این نخلستان های سرسبز و مقاوم شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و مینوشهر از بین نروند.