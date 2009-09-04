به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد برترین جایزه افتخاری جشنواره خنت روز 11 اکتبر به کاستنر اهدا می‌شود و سپس او به همراه گروه مدرن وست یک کنسرت زنده اجرا می‌کند. مورگان فریمن، ژان مورو، مایک لی، ژان رنو، آنیه واردا، ژولیت بینوش، ونسا ردگریو و رابرت آلتمن از برندگان پیشین جایزه جوزف پلاتو بوده‌اند.

بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی دو جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردان را برای فیلم سینمایی "با گرگ‌ها می‌رقصد" از آن خود کرد. دیگر فیلم‌های او در مقام بازیگر عبارتند از "بول دورهام"، "محافظ"، "رابین هود: شاهزاده دزدها"، "تسخیرناپذیران"، "جی اف کی" و "مزرعه رویاها". کاستنر در سال‌های اخیر دیگر آن درخشش سابق را نداشته است.

در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم خنت در بلژیک چهار کنسرت زنده نیز برای علاقمندان برگزار می‌شود که در آنها آثار ماروین هملیش آهنگساز برنده سه جایزه اسکار، الکساندر دسپلت برنده جایزه گلدن گلوب، مارک استریتنفلد و شیگرو اومبایاشی آهنگساز ژاپنی روی صحنه می‌رود.

جشنواره خنت روز 17 اکتبر با اهدای نهمین دوره جوایز جهانی حاشیه صوتی به برگزیدگان در پنج رشته به پایان می‌رسد.