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۱۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشتی اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در انتظار بودجه

کشتی اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در انتظار بودجه

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: دانشگاه برای سفارش و تهیه کشتی آموزشی، تحقیقاتی و اقیانوسی حداقل 200 میلیارد ریال بودجه لازم دارد.

پرویز باورصاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کشتی آموزشی تحقیقاتی در حقیقت بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی مورد نیاز دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است.

وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاهی تخصصی است و به لوازم و تجهیزات تخصصی و خاص خود نیاز دارد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: هم اکنون سرگرم تهیه یک فروند کشتی آموزشی و تحقیقاتی ساحلی به قیمت دو میلیارد ریال هستیم.

وی کاربرد کشتی های آموزشی دریایی را ایجاد شرایط آزمایشگاهی و محیط پژوهشی برای دانشجویان علوم دریایی عنوان کرد.

کد مطلب 941331

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