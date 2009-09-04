کشتی اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در انتظار بودجه

پرویز باورصاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کشتی آموزشی تحقیقاتی در حقیقت بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی مورد نیاز دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است.

وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاهی تخصصی است و به لوازم و تجهیزات تخصصی و خاص خود نیاز دارد.

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: هم اکنون سرگرم تهیه یک فروند کشتی آموزشی و تحقیقاتی ساحلی به قیمت دو میلیارد ریال هستیم.

وی کاربرد کشتی های آموزشی دریایی را ایجاد شرایط آزمایشگاهی و محیط پژوهشی برای دانشجویان علوم دریایی عنوان کرد.