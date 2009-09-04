انسان موجودی ناطق است که گفتگو از ضرورتهای فطری آن به شمار می رود. در واقع گفتگو از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد .

در دنیای امروز که شاهد تنوع فرهنگها و تمدنهای گوناگونی هستیم، شک نیست برای اینکه خیل عظیم انسانی با نگرشها، آداب و اعتقادات مختلف بتوانند ارتباطی آرام، منطقی و مؤثر با یکدیگر داشته باشند، در ابتدا ضمن آگاهی و درک کامل از جنبه های مختلف زندگی یکدیگر باید به ارزشهای هم احترام گذاشته، در آرامش و در سایه گفتگو، با یکدیگر تعامل داشته باشند .

تقویت گفتمانهای دینی و تمدنی بی تردید به برقراری روابطی منجر خواهد شد که نتیجه آن تشریک مساعی صلح آمیز و کنار آمدن با اختلافات جزئی و گذشت از اختلاف نظرها+ در زمینه های مختلف خواهد بود .

باید در نظر داشت دین پایه تمدن است و نمی توان تمدنی متصور شد که دین در زیرساخت آن نقش اساسی برعهده نداشته باشد، به همین دلیل گفتگوی فرهنگها و تمدنها بدون در نظر گرفتن ادیان و باورهای دینی و اعتقادی میسر نخواهد بود .

در چنین شرایطی خصومتها و تنشها رنگ باخته و جنگ بین ملتها از بین خواهند رفت که در پی آن، دنیا به سمت صلح و آرامش پیش خواهد رفت .

در این بین، پس از یازدهم سپتامبر که نگاههای منفی به سمت اسلام و مسلمانان بیشتر شده، وظیفه مسلمانان اقصی نقاط جهان است که با هوشیاری و درایت، یکپارچگی و انسجام خود را حفظ کرده، با وحدت و همدلی به معرفی و ارائه چهره واقعی اسلام که همانا اعتدال، میانه وری، صلح و نوعدوستی است پرداخته و از این طریق در رفع بخشی از چالشهای جهانی جهان امروز مؤثر واقع شوند .

ادیان، جوهر و روح تمدنها را تشکیل می دهند ، شک نیست که عرصه های مشترک ادیان، راه گفتگوهای مشترک میان تمدنها را بیش از پیش هموار می سازند.

طی سالهای گذشته یونسکو کنفوانسیونی در رابطه با تنوع فرهنگی تصویب کرده، سازمان ملل نیز بخشی را به گفتگوی ادیان اختصاص داده است، این اقدامات حاکی از آن است که خانواده 6 میلیاردی بشری به شدت نیازمند گفتگو و تبادل اندیشه است .

در این سالهای نخستین هزاره سوم به دلیل تداوم خشونت و جنگ باقی مانده از سالهای پایانی قرن بیستم به مثابه ارثیه‌ای شوم از روزگار نادانی‌ها، انتظار می رود اندیشمندان، مصلحان، بشردوستان و به ‌ویژه مؤمنان و رهبران ادیان با جدیت تلاش کنند بشریت را در مسیر صلح و دوستی هدایت و رهبری کرده، زمینه های انتقادی و اختلافی را رفع کرده، انسان را در قرار گرفتن در مسیر زندگی مسالمت آمیز راهنما باشند.

وظیفه همه انسانها است که برای دستیابی به صلح و آرامش جهانی خشونت طلبان را از خود دور کرده و به اعتلای کیفیت، عدالت و معنویت که با فطرت انسانی سازگارتر است کمک کنند.