تحلیل سرلشکر صفوی از وقایع انتخاباتی و تحولات جدید نظامی در منطقه

سرلشگر پاسدار دکتر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران که اکنون علاوه بر تدریس در دانشگاه و فعالیت های پژوهشی درمقام دستیار ومشاورعالی فرمانده کل قوا درامور نیروهای مسلح انجام وظیفه می کند، درگفتگویی مشروح با خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر دیدگاه های خود را درباره تحولات بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، تحولات منطقه، تهدیدات آمریکا و نیز آینده خاورمیانه بیان کرد. متن کامل این گفتگو در پی می آید:

خبرگزاری مهر: در حالی که رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاکید داشتند که انقلاب مخملی در ایران امکان ندارد ،عده ای حوادث اخیر را انقلاب مخملی و یا کودتای مخملی می نامند. تحلیل شما از ماهیت حوادث بعد از انتخابات و عوامل موثر بر آن چیست؟

سردار صفوی: درخصوص تهدیدات نرم باید بگویم که ما ابتدا باید این تهدید را به خوبی بشناسیم چرا که تهدید نرم یک طیف وسیعی از تحرکات سیاسی و رسانه ای تا فرهنگ سازی والقای ادبیات را در بر دارد. تهدید نرم یعنی دیگران را ترغیب کنیم همان چیزهایی را بخواهند که ما می خواهیم ، بطور مثال آن چیزی که غربی ها می خواهند .

آمریکایی ها و انگلیسی ها به این نتیجه رسیده اند که تنها با تهدیدات نرم می توانند تغییرات و فشارهای لازم را به دولت های مستقل وارد کنند.

در گرجستان شاهد بودیم که آمریکائی ها با استفاده از 200 نفر نخبه که آموزش داده بودند توانستند انقلاب مخملی در این کشور را انجام دهند. آمریکا با دادن مدارک دانشگاهی به این تعداد نخبه و بازگرداندن آنها به کشورشان توانست به هدف خود دست پیدا کند، پس می توان گفت انقلاب مخملی نیاز به کار و آموزش دارد چرا که با آموزش تهدید نرم می توان سلایق ملت ها و فکر و اندیشه آنها را تغییر داد.آمریکایی ها و انگلیسی ها به این نتیجه رسیده اند که تنها با تهدیدات نرم می توانند تغییرات و فشارهای لازم را به دولت های مستقل وارد کنند.

امروز ما در جمهوری اسلامی ایران باید منابع قدرت نرم یعنی فرهنگ سازی ، ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی دشمنان و ابزارها و شیوهای این تهدید را به خوبی بشناسیم و برای مقابله با آن ترفند و برنامه داشته باشیم. ما امروز باید شبکه های ماهواره ای خود را گسترش داده و اعتماد ملی مردم را به رسانه های ملی جذب کنیم .

* نقش احزاب و شخصیت های سیاسی در بعد از انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه با حرکت برخی گروه ها وشخصیت های سیاسی شاهد یک تلخی و افت ژئوپولیتکی هستیم چیزی که کشورهای غربی به دنبال القای آن در ایران هستند. سرلشگر صفوی

- همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند انتخابات فرصت خوبی بود تا ملت ایران یک بار دیگر اقتدار خود را به رخ جهانیان بکشد . انتخابات 22 خرداد 88 یک حماسه حضور مردمی در صحنه انتخابات آن هم با حضور 85 درصدی بود که در طول 29 انتخابات برگزار شده ما شاهد این میزان حضور نبوده ایم، انتخابات برای اقتدار ایران و حضور قدرتمند و سیاسی ایران درصحنه بین المللی و خاورمیانه نقطه اوج بود واز سوی دیگر می توانست تاثیر بسزایی در بالا رفتن وزن ژئوپولیتکی ایران داشته باشد، ولی متاسفانه با حرکت برخی از گروه های سیاسی وشخصیت های سیاسی شاهد یک تلخی و افت ژئوپلتیکی هستیم، چیزی که کشورهای غربی به دنبال القای آن در ایران هستند.

* نظر شما درباره عملکرد 4 کاندیدا بعد از اعلام نتیجه انتخابات چیست؟

- بعد از سخنان حکیمانه و روشنگرانه مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه که فصل الخطاب مسائل اخیر بود ، مردم ما انتظار داشتند که همه گروههای سیاسی و شخصیت های سیاسی و کاندیداها اگر اعتراضی هم دارند در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند و لیکن متأسفانه برخی از کاندیداها نه تنها نتوانستند گروههای سیاسی خودشان را مدیریت کنند بلکه این گروههای سیاسی بودند که با تحلیل غلط آن کاندیداها را مدیریت می کردند و بیانیه ها و رفتارهای قانون شکن و ایجاد اغتشاش و نا امنی را باعث شدند . این افراد در حق نظام و ملت ایران ظلم کردند . هر حکومتی در دنیا با قانون شکنان و کسانی که مخل امنیت و آسایش کشور می شوند و در جهت خواست دشمنان آن کشور و حکومت حرکت می کنند مطابق ضوابط قانونی و حقوقی برخورد می کند. و در پاسخ به سؤال شما عرض می کنم برخی از علائم و دستورالعمل های انقلاب مخملی که در کتابهای نوشته شده در اتفاقات بعد از انتخابات توسط قانون شکنان آگاهانه یا نا آگاهانه ظهور و بروز کرد . و شبکه های رسانه ای دشمنان انقلاب و نظام و مسئولان سیاسی کشورها از این اغتشاشات رسما حمایت کردند .

این ها همه علائم خطری بود برای منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی که برخی از کاندیداها درست تشخیص ندادند . به نظر می رسد که آنها سقوط سیاسی کردند و اعتبار و وجهات سیاسی گذشته خود را پیش مردم از دست دادند .

* سردار ! قرائن نشان می دهد بر خلاف تغییر ادبیات، رویکرد نظامی دولت بوش در دولت اوباما نه تنها کاهش نیافته، بلکه تقویت شده است، از جمله ارزیابی های اخیر، از گسترش استعداد نظامی ، اطلاعاتی نیرو های آمریکایی در منطقه وگسترش پیمان نامه های امنیتی جدید حکایت دارند، ارزیابی شما از این تحولات چیست و آیا آن را تهدید ارزیابی می کنید؟

- استراتژی نظامی دولت اوبا ما با دولت بوش به جزیک تغییر جزئی تغییر اساسی نکرده است و آن تغییر ،کاهش 35 هزار نیرو از عراق وازسوی دیگر افزایش نیروهای خود در افغانستان است که هم اکنون حدود 83 هزار نیرو به همراه سایر نیروها ی ناتو و نیروهای "ایساف" که در این کشور حضور دارند.

به نظر می رسد شکست استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان سخت تر از شکست در عراق باشد و احتمال اینکه افغانستان به ویتنام دیگری برای نیروهای آمریکایی و هم پیمانانش تبدیل شود، در حال تقویت است . سرلشگر صفوی

به نظر می رسد شکست استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان سخت تر از شکست در عراق باشد و احتمال اینکه افغانستان به ویتنام دیگری برای نیروهای آمریکایی و هم پیمانانش تبدیل شود، در حال تقویت است . از سوی دیگر باید این واقعیت را قبول کرد که حضور بیش از 200 هزار نیروی بیگانه در منطقه بخصوص در جنوب غرب آسیا ، پاکستان، افغانستان،منطقه خاور میانه و همچنین توسعه پایگاه هایشان در منطقه و فروش میلیارد ها دلار تجهیزات نظامی به عراق، امارات، کویت، عربستان و به غارت بردن منابع نفت این کشورها باعث اصلی ناامنی درمنطقه جنوب غرب آسیا و منطقه خلیج فارس و ایران شده است.

به نظر بنده انزجار و تنفر مردم مسلمان منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان و عراق و همچنین تنفرمسلمانان جهان از حضور اشغالگران در منطقه به اوج خود رسیده است از طرف دیگر قراداد امنیتی اخیر آمریکایی ها و ناتو با افغانستان نشان دهنده این است آمریکا قصد ترک این منطقه را ندارد و حضور نیروهای آمریکا وناتو در افغانستان، پاکستان، دریای عمان و خلیج فارس وکشورهای جنوبی خلیج فارس وهمچنین عراق باعث شده است تا کشورهای روسیه، چین وایران احساس نگرانی کنند، چرا که روس ها نگران حضور آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، چینی ها نگران دخالت آمریکا در دو ایالت بزرگ مسلمان نشین خود هستند که هم مرز پاکستان، افغانستان می باشند و جمهوری اسلامی ایران نیز حضور این نیروها را باعث نا امنی در منطقه می داند و تنها راه ایجاد آرامش و امنیت در خاورمیانه را خروج نیروهای اشغالگر می داند.

* دلیل این میزان خرید تسلیحات نظامی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص عربستان، کویت و امارات از آمریکا چیست؟

در راستای پروژه ایران هراسی ، "دیک چنی" در یکی از کشورهای خلیج فارس 4 ساعت در خصوص خطر ایران با پادشاه آن کشور صحبت کرده است .

- آمریکایی ها بعد از مسائل عراق، لبنان و فلسطین به دنبال اجرای پروژه ایران هراسی در ذهن برخی سران کشورهای عربی منطقه هستند ودر2 سال گذشته به طوری که به دنبال القای این موضوع بود که اسرائیل برای آنها خطر نیست بلکه این ایران است که امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت.

موضوع ایران هراسی باعث شده است تا آمریکایی ها میلیاردها دلار از طریق کارخانجات تولید سلاح، سرمایه داران و صاحبان صنایع نظامی بدست آورند و باطرح این مسئله (ایران هراسی) به افغانستان، عراق،عربستان، کویت و امارات سلاح بفروشند و پول کلانی را به دست آورند.

* نتانیاهو به هنگام معرفی کابینه خود ایران را بزرگترین تهدید علیه تل آویو معرفی کرده و همچنان سخن از تهدید نظامی به میان می آورد. بر فرض وقوع تهدید نظامی از سوی رژیم صهیونیستی ، آمادگی پاسخگویی ما تا کجاست؟

اسرائیل تا آخر امسال احتمالا به دنبال فتنه ای در منطقه است تا بتواند شکست های خود را جبران کند، حال می تواند این فتنه ها درسمت نوار غزه، لبنان و یا حتی ایران باشد. سرلشگر صفوی

- ایران یک قدرت بزرگ سیاسی ، فرهنگی و نظامی در خاورمیانه است به طوری که نیروهای مسلح ایران از اقتدار و قدرت لازم برای دفاع از منافع ملی برخوردارند. دولت جدید اسرائیل که از ترکیب تندروهای راست تشکیل شده ، یک دولت ائتلافی است و مشکلات داخلی و خارجی فراوانی دارد . شرایط رژیم صهیونیستی امروز به گونه ای است که از طرف آمریکا تحت فشار قرار دارد به طوری که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا طرح خود را مبتنی بر دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در فلسطین به انجام رساند و قدس را نیر به دو بخش شرقی که در اختیار فلسطینی ها و بخش غربی که در اختیار اسرائیلی ها باشد تقسیم کند که در مقابل آن، کشور های عربی روابط خود را با صهیونیست ها برقرار کنند . احتمال می رود برخی کشورها از این طرح استقبال کرده و آن را بپذیرند تا ارتباط خود را با رژیم صهیونیستی برقرار کنند ولی برخی کشورهای دیگرهمچون عربستان نیز حاضر نخواهند شد تا طرح رئیس جمهور آمریکا را قبول کنند.

نیروهای مسلح ایران علیرغم اقتدار کامل ، خطر اسرائیل را دست کم نمی گیرند اما چنانچه آنها دچاراشتباه بشوند قدرت برخورد ایران برای آنها غیر قابل تصور و بسیار شکننده خواهد بود .

در حال حاضر نیز اسرائیلی ها مانورهای زیادی را انجام می دهند که این امر بیانگر این موضوع است که دولت جدید به دنبال آن است تا شکست 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه را جبران کند، و از سوی دیگر برای اینکه نشان دهد اسرائیل با ثبات است دست به رایزنی هایی با برخی مقامات کشورها از جمله آمریکا، روسیه، برخی کشورهای اروپایی زده است که همگی اینها می تواند نشان از تحرکاتی سیاسی و احتمالا نظامی در سطح منطقه باشد .

از نظر نظامی تحلیل بنده این است که اسرائیل تا آخر امسال احتمالا به دنبال فتنه ای در منطقه است تا بتواند شکست های خود را در جنگ علیه لبنان و غزه جبران کند ، حال می تواند این فتنه ها درسمت نوار غزه، لبنان و یا حتی ایران باشد. البته باید گفت که نیروهای مسلح ایران علیرغم اقتدار کامل ، خطر اسرائیل را دست کم نمی گیرند اما چنانچه آنها دچاراشتباه بشوند قدرت برخورد ایران برای آنها غیر قابل تصور و بسیار شکننده خواهد بود .

* دورنمای حضور آمریکا وناتو در افغانستان وتاثیرات آن بر ژئوپلتیک منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟

- منطقه افغانستان در مرحله گذار ژئوپولتیکی به سر می برد. نیروهای آمریکایی درمنطقه حضور دارند و از سوی دیگر نیروهای ناتو با محوریت آمریکا مجبور هستند برای مدتی در افغانستان باقی بمانند آن هم با تلفات و هزینه های بالایی که جنگ به آنها تحمیل کرده است، جنگ افغانستان جنگ سختی برای آمریکایی ها و هم پیمانانش خواهد بود ولی احتمال دارد برای چند سالی در این کشور باقی بمانند.

هدف آشکار و اعلام شده آمریکایی ها به اصطلاح برخورد و انهدام مرکز تروریست های القاعده و طالبان در افغانستان می باشد . طالبان از قوم پشتون هستند که هم اکنون چندین استان جنوبی و شرقی افغانستان در کنترل آنهاست و جمعیت آنها حدود 27میلیون نفر است که 20 میلیون آنها در پاکستان و حدود هفت میلیون در افغانستان است .

این پیوستگی قومی و سرزمینی و همچنین مدارس طلبگی طالبان که در پاکستان است برخورد با آنها را هم برای آمریکایی ها و هم برای دولت پاکستان و افغانستان بسیار سخت و پیچیده کرده و همان گونه که قبلا گفتم این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی در مرحله عدم ثبات و در مرحله گذار ژئوپلیتیکی به سر می برد و به احتمال زیاد آمریکایی ها و غربی ها در استراتژی خود در افغانستان با شکست مواجه خواهند شد و آنها مجبور هستند به صورتی با طالبان و نیروهای معتدل آنها وارد مذاکره شوند . و از دولت جدید افغانستان هم که به احتمال زیاد توسط آقای کرزای مجددا شکل خواهد گرفت حمایت کنند.

* ارزیابی شما از خروج نیروهای آمریکایی از عراق چیست؟ آیا این موضوع بیانگر شکست آمریکا در عراق است؟

دولت آمریکا تا کنون توانسته است 8 میلیارد دلار سلاح به ارتش عراق بفروشد این یعنی "یک ارتش کاملا آمریکایی" ضمن اینکه آمریکایی ها در مرزهای زمینی عراق نیستند ولی آسمان عراق در اختیار کامل آمریکایی است.

- آمریکایی ها از تمامی شهرهای عراق منهای موصل، دیاله وکوت خارج شده اند و 35 هزار نیرو خود را از این کشور خارج کرده اند ولی هم اکنون130 هزار نیرو وجود دارد که قرار است تا شهریور ماه 2010 این نیروها به طور کامل از عراق خارج شوند. ولی با این وجود آمریکایی ها 10 پادگان خود را در این کشور حفظ خواهند کرد چرا که بر همین اساس دولت آمریکا تا کنون توانسته است 8 میلیارد دلار سلاح به ارتش عراق بفروشد این یعنی "یک ارتش کاملا آمریکایی" ضمن اینکه آمریکایی ها در مرزهای زمینی عراق نیستند ولی آسمان عراق در اختیار کامل آمریکایی است، با این وجود بنده تصورمی کنم که آمریکایی ها چند سال در عراق ماند گار خواهند بود. تا نفت عراق را غارت کنند ومنافع استراتژیک خودشان را تامین کنند.

* آیا حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای ایران نگران کننده است؟

- طبیعتا حضور آمریکایی ها در عراق، خلیج فارس ، دریای عمان و افغانستان برای ایران نگران کننده است اما نیروهای مسلح ایران با اشراف اطلاعاتی حضور و تحرکات نظامی آمریکایی ها را رصد می کنند و مسئولان سیاسی و شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین استراتژی آنها را به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با توجه به شکست استراتژی آمریکا در عراق و افغانستان به نظر نمی رسد که آمریکایی ها توان اینکه جبهه سومی را نیز به راه اندازند، داشته باشند. چرا که از حمایت سیاسی مردم خود برخوردار نیستند و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی که آمریکا با آن مواجه است باعث خواهد شد تا دست به چنین کاری نزنند اما با این حال آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی دشمنان ایران هستند و در همین انتخابات اخیر دشمنی خودشان را نشان دادند و ایران نسبت به توطئه دشمنان نبایستی غافلگیر شود .

* به عنوان سئوال آخر ، با توجه به نزدیکی روز جهانی قدس ، تحلیل و راهکار عملی شما جهت آزادسازی قدس شریف ووحدت جهان اسلام چیست؟

- وابستگی برخی از سران دولت های عربی و اسلامی به قدرت های بیگانه یکی از موانع جدی در راه آزادی قدس و پایان بخشیدن به اشغال سرزمین فلسطین به شمار می رود واین حقیقت تلخ و ناگوار در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و جنگ 22 روزه اسراییل با رزمندگان حماس به طور شفاف آشکار گردید.

روی کار آوردن برخی سران مرتجع و حفظ حکام وابسته به قدرت های زورگوی جهان برای غارت سرمایه و منابع کشورهای اسلامی از راهبردهای جدی کشورهای استعمارگر و سلطه گر ،نظیر امریکا و انگلیس در منطقه خاور میانه طی دهه های اخیر دنبال شده است.

وجود تفکرات نژاد گرایی و برتری دادن قومیت به دین و اعتقادات مشترک مسلمانان و وجود اختلافات ارضی و مرزی و رقابت منفی در برخی از کشورها در کنار بحران مشروعیت برخی از دولت های عربی – اسلامی خصوصاً رژیم های پادشاهی منطقه ،از جمله بحران های جهان اسلام در حوزه سیاسی ،طی سال های آینده خواهد بود.

وجود اعتقادات مشترک مسلمین و اعتقاد به توصیه پیامبر اعظم (ص) ، قرآن و شعارهای اسلامی مشترک مانند نماز، روزه و حج و همچنین جغرافیای پهناور و دسترسی به منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز، زمینه های مهم در ایجاد وحدت و همگرایی جهان اسلام بوده و می تواند در یک فرآیند منطقی با برنامه ریزی سنجیده و هماهنگی و هم افزایی فراگیر، منجر به شکل گیری قدرت عظیم جهانی کشورهای اسلامی در جهان امروز شود.

در خصوص روز قدس نیز باید بگویم که این روز به عنوان وحدت مسلمانان علیه جنایت کاران صهیونیستی و وحدت بر آزادی قدس شریف است امیدوارم در این روز قدرت و عظمت ملت ایران را،جهانیان در حمایت از مردم فلسطینی مشاهده کنندو قطعا مقاومت مردم فلسطین از طرفی و حمایت مسلمانان جهان از طرف دیگر می تواند پاسخ محکمی به جنایات رژیم صهیونیستی باشد.

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گفتگو از : حمید رضا خوئینی ها