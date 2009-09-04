تاسیس 52 مرکز کلینیک مثلثی در زندانهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، دکتر ایرج اسماعیلی دبیر شورای تحقیقات زندانهای استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اهم فعالیتهای این شورا گفت: شورای تحقیقات با افراد، موسسات و گروه هایی که کار پژوهشی درمحیط زندانهای استان تهران انجام می دهند همکاریهای علمی و اجرایی برقرار می کند.

وی تصریح کرد: بیشتر مراجعان ما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و علوم اجتماعی هستند و عمدتا مسائل روانشناختی زندانیان، ارزیابی عملکرد سیستم زندانیان، علل و ریشه های جرم و مسائل بهداشتی زندانیان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته اسماعیلی عمده ترین کار شورای تحقیقات زندانهای استان تهران، پیشگیری از جرم در کودکان و نوجوانان با تاکید بر عوامل موثر بر جرم سازی مانند عوامل اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اجرای طرح کلینیکهای مثلثی در زندانهای کشور توضیح داد: از 11 سال قبل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اولین بار این طرح را ابداع کرد که در آن به سه بعد اعتیاد یعنی روی آوردن به اعتیاد تزریقی، ابتلا به عفونت ایدز و عفونت بیماری های مقاربتی پرداخته می شود.

دبیر شورای تحقیقات زندانهای استان تهران با اشاره به اینکه سه بیماری فوق اغلب برای معتادان توام اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: علت نامگذاری این طرح به کلینیکهای مثلثی، پرداختن به این سه بیماری بود.

وی با اشاره به اینکه دکتر افشار، رئیس وقت سازمان زندانها، این طرح را در طرح بهداشتی سازمان زندانها ادغام کرد تصریح کرد: ما این طرح را در مدل کوچکتر با توجه به نیاز سازمان زندانها در سه زندان رجایی شهر، قزل الحصار و اوین در تهران اجرا کردیم به طوریکه تا پایان سال 87، 52 مرکز کلینیک مثلثی در داخل زندانهای مرکزی و بزرگ در 30 استان کشور ایجاد شد.

دکتر اسماعیلی خدمات ارائه شده در این کلینیکها را منحصر به معتادان تزریقی که مشکوک به ایدز و بیماریهای مقاربتی هستند دانست و اظهار داشت: عمدتا این خدمات شامل مشاوره، راهنمایی و درمان است و در پایان نیز یعنی پس از رهایی از زندان، آنها را رها نکرده و به کلنیکهای مثلثی خارج از زندان که در مراکز دانشگاهی مستقر هستند معرفی و ارجاع می دهیم.

وی با اشاره به اینکه پیگیری در خصوص مراجعه زندانیان به این کلینیکها انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: بیشتر زندانیانی که رفتارهای پرخطر داشتند به این کلینیکها مراجعه کردند. به عنوان نمونه در استان تهران قریب 30 درصد معتادان پس از آزادی از زندان به مراکز مراقبت بعد از خروج مراجعه می کنند که در این مراکز، کلینیکهای مثلتی وجود دارد.