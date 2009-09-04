به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی که در نخستین نشست کمیته هماهنگی و مدیریت آلودگی هوای شهر تهران سخن می گفت افزود: مینی بوس ها فقط تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی هستند و با گازوئیل هشت هزار پی پی ام تردد می کنند که با وجود مصوبات مکرر هیئت دولت در خصوص نوسازی این ناوگان اما هنوز مینی بوس جدیدی خریداری و به کارگرفته نشده است.

وی با بیان اینکه 120 دستگاه اتوبوس تهران بالای 15 سال عمر دارند، گفت: این تعداد اتوبوسها فقط در شرایط خاص در سطح شهر تردد می کنند.

نوروزی با اعلام اینکه قصد داریم ظرف سه ماه همه اتوبوسهای شهر را معاینه فنی کنیم تاکید کرد: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی خودرو ویژه اتوبوسهای شرکت واحد وجود دارد که روزانه 150 اتوبوس را معاینه فنی می کند.

مشاور محیط زیست معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان این که در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا چهار محور برعهده شهرداری تهران است، اظهار کرد: این کمیته فقط نباید در مواقع اضطرار فعال باشد و در طول سال نیز باید اقدامات خود را انجام دهد.

نوروزی با بیان این که آلودگی هوای تهران کاملا جدی است، گفت: انحلال کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا و همچنین انحلال شورای عالی محیط زیست از بدترین یادگارهای دوران مدیریت خانم واعظ جوادی در سازمان محیط زیست است که امیدواریم اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شود .

وی با تاکید بر این که آلودگی هوای تهران شوخی نیست، افزود: شرکت واحد، تاکسیرانی، معاینه فنی، شرکت کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک و همچنین سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری از جمله زیر مجموعه های شهرداری هستند که برای کاهش آلودگی هوا آماده همکاری اند.