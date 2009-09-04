ارائه سیستم جدید چیدن حبابها در کنار هم!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئله قدیمی ریاضی به نام "مسئله کلوین" وجود دارد که نخستین بار لورد کلوین در سال 1887 آن را مطرح کرد.

کلوین در این مسئله مطرح می کند که چگونه می توان حبابها و یا سلولهایی را در کنار هم چید که هر یک از این حبابها و یا سلولها از شش وجه مربع و هشت وجه هشت ضلعی تشکیل شده باشند.

بهترین راه حل این مسئله را دو فیزیکدان از دانشگاه کالج ترینیتی در دوبلین ایرلند با استفاده از شبیه سازیهای رایانه ای بسته بندی اسفنجها در سال 1993 پیدا کردند.

ساختار این فیزیکدانان که از دو شکل مختلف ساخته شده بود شامل یک دوازده وجهی پنج ضعلی منظم و یک چند وجهی با 14 ضلع می شد.

اکنون یک دانشمند ایتالیایی دانشگاه سوازنزیا در انگلیس ساختار جدیدی را برای حل این مسئله پیشنهاد کرده که از چهار شکل مختلفی که گوشه هایشان با هم مشترک است تشکیل شده است. در این نوع چیدن، فضای تراکم حبابها به حداکثر و فضلی سطح تماس میان حبابها به حداقل می رسد.

براساس گزارش گالیله، این دانشمند هنگام انجام مطالعه بر روی ساختار تراکم مواد جایگزین بافت استخوان به این سیستم جدید دست یافت.