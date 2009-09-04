به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، طارق سبحانی رئیس این ستاد و رئیس سازمان اتحادی برای تغییر به عنوان یک سازمان پوششی اسلامی در آمریکا گفت: ما باید این مسئله را به نوعی ارائه کنیم که آگاهی جامعه اسلامی درباره آن ارتقا یابد.

این رویداد که بسیاری از آن به عنوان رویداد تاریخی یاد می کنند که نقطه عطفی را در همکاری های اسلامی مسلمانان ایالات متحده رقم می زند در قالب همایشی یکروزه، شنبه 5 ستامبر(14 شهریور ماه) در حومه واشنگتن برگزار می شود.

زید شاکر امام مؤسسه زیتون در کالیفرنیا که ایده این فعالیت را ارائه کرده در این رابطه گفت: هدف از این سفر آشنایی نزدیک با فعالیتهای سازمان امداد اسلامی بود، اینکه چگونه آنها شکافها را از بین می برند و مسلمانان را در بسیاری از کشورهای آفریقایی تقویت می کنند تا مسئول سلامتی خود و خویشاوندان خود باشند و اینکه آنها تا چه میزان از زیربناهای بهداشتی برخوردارند.

زمانی که وی از سفر آفریقا بازگشت اعتقاد داشت موضوعی چون مالاریا را یک گروه به تنهایی نمی تواند حل کند، از این رو به سرعت با 11 سازمان اسلامی برجسته در ایالات متحده آمریکا چون انجمن اسلامی شمال آمریکا، شورای روابط اسلامی آمریکایی، سازمان امداد اسلام و مؤسسه الزیتون تماس گرفت و از آنها خواست برای تحقق این آرمان متحد شوند.

شخصیتهای دینی برجسته ای چون حمزه یوسف، سراج وهبی، محمد مسجد، دکتر فاطمه جکسون و بسیاری دیگر در همایش فردا شنبه 14 شهریورماه درباره ضرورتهای اتحاد و مبارزه مسلمانان علیه مالاریا صحبت می کنند.

پس از این همایش ضیافت افطاری و اقامه نماز جماعت برگزار می شود.

رهبران مسلمان ابراز امیدواری کرده اند فضای رمضان که بستری برای دستگیری از نیازمندان توسط مسلمانان را فراهم می کند می تواند پذیرش این پیام میان مسلمانان را افزایش دهد.

زید شاکر گفت: به واسطه حضور و حمایت مسلمانان از این آرمان می توانیم ستاد مبارزه با مالاریا را یاری کنیم. کمکهایی که از این رویداد جمع می شود به سازمان امداد اسلامی برای ادامه فعالیتهای آنها در راه ریشه کن کردن مالاریا در آفریقا می رود.

سازمان امداد اسلامی نیز ابراز امیدواری کرده این رویداد توجه مسلمانان را به تهدید مالاریا برای مردم غرب آفریقا که بسیاری از آنها مسلمان هستند جلب کند.