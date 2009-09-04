افتتاح 17 خانه عالم و 3 مجتمع فرهنگی تبلیغی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام قنبر علی خادمی پیش از ظهر جمعه در حاشیه افتتاح این طرحها به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و ارتقا سطح فرهنگی جامعه و در جهت اشاعه و تبلیغ احکام ناب اسلامی و دستیابی به اهداف بلند سازمان تبلیغات اسلامی تعداد 17 باب خانه عالم، سه مجتمع فرهنگی تبلیغی و سه باب دارالقرآن به بهره برداری رسید.

وی افزود: خانه‌های عالم به بهره برداری رسیده در سطح استان در زمینی به مساحت دو میلیارد و 790 متر مربع و با زیربنای هزار و 245 متر مربع با اعتباری بالغ بر دو هزار و 550 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا مجتمعهای فرهنگی تبلیغی افتتاح شده در لرستان در مجموع به مساحت 10 هزار و 390 متر مربع با زیر بنای سه هزار و 700 مترمربع با صرف اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 700 میلیون ریال افتتاح شد.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به اهمیت قرآن و قرآن آموزی و ترویج فرهنگ دینی در جامعه یادآور شد: این اداره کل در جهت اشاعه فرهنگ قرآنی در سال جاری اقدام به احداث دو باب دارالقرآن به مساحت 630 متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 950 میلیون ریال در شهرستانهای دورود و بروجرد کرده است.