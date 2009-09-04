شاخص توزیع اعتبارات عمرانی غرب گیلان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، این نشست که با حضور فرمانداران آستارا، رضوانشهر، ماسال و تالش برگزار شد، شاخصهای توزیع اعتبارات چهار برنامه آب و فاضلاب شهری و روستایی، افزایش تولید آبزیان (ماهیان سرد آبی و خاویاری)، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رسانه دیداری و شنیداری مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از موارد ضرایب ویژه ای در نظر گرفته شد.

فرماندار شهرستان تالش در این نشست گفت: برای برنامه ریزی دقیق توزیع اعتبارات عمرانی سال 89 چهار کارگروه تخصصی در استان گیلان تشکیل شده است.

خلیل بهروزی فر افزود: نظرات پیشنهادی این کمیسیونها به کارگروه تخصیص استان ارائه تا درآن کارگروه تصمیم گیری شود.

وی با اعلام اینکه بهترین راه برطرف کردن موانع توسعه تعامل و همدلی است، اظهار داشت: خدمت صادقانه همواره از اصول پیشرفت است.

فرماندار تالش ادامه داد: پیگیری امور اجرایی باید به طور مستمر از ناحیه مسئولان برای دست یابی به توسعه مطلوب انجام شود.