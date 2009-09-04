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۱۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

در نخستین کارگروه تخصصی؛

شاخص توزیع اعتبارات عمرانی غرب گیلان بررسی شد

شاخص توزیع اعتبارات عمرانی غرب گیلان بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: شاخص توزیع اعتبارات عمرانی شهرستانهای غرب استان گیلان در نخستین نشست کارگروه تخصصی در تالش بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، این نشست که با حضور فرمانداران آستارا، رضوانشهر، ماسال و تالش برگزار شد، شاخصهای توزیع اعتبارات چهار برنامه آب و فاضلاب شهری و روستایی، افزایش تولید آبزیان (ماهیان سرد آبی و خاویاری)، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رسانه دیداری و شنیداری مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از موارد ضرایب ویژه ای در نظر گرفته شد.

فرماندار شهرستان تالش در این نشست گفت: برای برنامه ریزی دقیق توزیع اعتبارات عمرانی سال 89 چهار کارگروه تخصصی در استان گیلان تشکیل شده است.

خلیل بهروزی فر افزود: نظرات پیشنهادی این کمیسیونها به کارگروه تخصیص استان ارائه تا درآن کارگروه تصمیم گیری شود.

وی با اعلام اینکه بهترین راه برطرف کردن موانع توسعه تعامل و همدلی است، اظهار داشت: خدمت صادقانه همواره از اصول پیشرفت است.

فرماندار تالش ادامه داد: پیگیری امور اجرایی باید به طور مستمر از ناحیه مسئولان برای دست یابی به توسعه مطلوب انجام شود.

کد مطلب 941390

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