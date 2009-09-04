آخرین دستور توزیع تسهیلات ارزان بانکی در دولت نهم

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دولت نهم که در اوایل ماه جاری به وزارت کشور ابلاغ شده است، 132 میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع داخلی بانکها به ستادهای حوادث و سوانح غیر مترقبه 30 استان کشور اختصاص می یابد.

بیشترین میزان این نوع تسهیلات مقرر شده است به استان قم ( 15 میلیارد تومان) اختصاص یابد.

براساس این ابلاغیه، سهم هر استان از تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع داخلی بانکها به ستادهای حوادث و سوانح غیر مترقبه استانها بدین شرح است: آذربایجان شرقی یک میلیارد تومان، آذربایجان شرقی 500 میلیون تومان، ایلام 3 میلیارد تومان، تهران 3 میلیارد تومان، خراسان شمالی 2.5 میلیارد تومان، زنجان 6 میلیارد تومان، کردستان 1.5 میلیارد تومان، کرمانشاه 3 میلیارد تومان، گلستان 1.5 میلیارد تومان، گیلان 1.5 میلیارد تومان، مازندران 2 میلیارد تومان، اردبیل 4 میلیارد تومان، اصفهان 2 میلیارد تومان، بوشهر 1.5 میلیارد تومان، چهارمحال و بختیاری 5 میلیارد تومان، خراسان جنوبی 12 میلیارد تومان، خراسان رضوی 5 میلیارد تومان، خوزستان 5 میلیارد تومان، سمنان 500 میلیون تومان، سیستان و بلوچستان 3 میلیارد تومان، فارس 10 میلیارد تومان، قزوین 500 میلیون تومان، کرمان 10 میلیارد تومان، کهکیلویه و بویر احمد 3 میلیارد تومان، لرستان 12 میلیارد تومان، مرکزی 5 میلیارد تومان، هرمزگان 5 میلیارد تومان، همدان 5 میلیارد تومان و یزد 3 میلیارد تومان.

هیئت وزیران این مصوبه را بنا به پیشنهاد شماره 7218 وزارت کشور به تصویب رسانده است.