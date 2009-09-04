تیم ملی فوتبال ایران راهی تاشکند شد/ سومین رویارویی ایران و ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان عصر پنجشنبه آخرین تمرین خود را در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی برگزار کرد و صبح جمعه با پروازی مستقیم راهی تاشکند شد.

ملی پوشان کشورمان عصر شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهند رفت و بلافاصله پس از پایان بازی نیز با پروازی اختصاصی به تهران بازخواهند گشت.

تیم ملی فوتبال ایران هفته گذشته در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی فوتبال بحرین با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد.

تیمهای ملی ایران و ازبکستان برای سومین بار در طول تاریخ به دیدار هم می روند. دو تیم از زمان استقلال ازبکستان در سال 1990 تاکنون فقط دو بار در مسابقات رسمی باهم روبرو شده اند که در هر دو بازی ایران به پیروزی رسیده است.

اولین رویارویی دو تیم در بازیهای آسیایی 1998 بود که ایران با نتیجه 4- صفر ازبکستان را شکست داد. دومین بازی دو تیم نیز در جام ملتهای 2007 آسیا بود که در ان بازی نیز ایران 2-1 به پیروزی رسید.

در دو بازی گذشته ایران 6 گل وارد دروزاه ازبکستان کرده است و فقط یک گل دریافت کرده که این گل نیز توسط بازیکنان ایرانی به دروازه خودی زده شد.

سومین دیدار دو تیم در قالب یک بازی دوستانه عصر شنبه در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند برگزار می شود.