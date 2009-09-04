سامانه پرسش و پاسخ تبلیغات اسلامی خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر سلسله همایش قرآنی شمیم رحمت ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به وجود 44 هزار سایت منحرف و وهابی در فضای مجازی اینترنت گفت: به دلیل وجود این تعداد سایت های منحرف وب سایت E-porsesh.com در راستای تبین مبانی ناب اسلامی و معارف شیعه و پاسخ به سئوالات و معرفی قرآن و مفاهیم آن ایجاد شد.

وی آرش ضیایی با بیان اینکه مخاطبان می توانند به صورت 24 ساعته از این سایت استفاده کنند، افزود: مراجعان می توانند به سه روش سامانه پیام کوتاه چت آنلاین و نیز دریافت شماره کاربری جواب پرسشهای خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به برگزاری همایش شمیم رحمت گفت: این همایش که دارای رویکرد جدیدی نسبت به همایشهای گذشته است در دو فاز از شب 13 رمضان به مدت پنج شب در محل نمایشگاه قرآن و بعد از لیالی قدر به مدت پنج شب در چند پارک مشهد از جمله بوستان های حجاب، کوهسنگی، وحدت، ملت برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را ارائه راهکارهای عملی براساس سنت و قرآن در زندگی امروزی در مباحث مربوط به آرامش، خانواده، جوان و روابط اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: در این همایشها برنامه هایی مختلف با رویکردی جدید از جمله نماهنگهای قرآنی، عطر زندگی، نمایش قرآنی، مسابقه مائده رحمت با هدف تدبر در قرآن و معرفی فعالان قرآنی در عرصه های قرائت، حفظ و تبلیغ و مدیریت قرآنی و آموزش و پژوهش و نیز مشاوره قرآنی در موضوعات خانواده، جوان و مباحث اعتقادی ارائه می شود.

کارشناس ارشد گروه مبلغان قرآنی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از بخشهای جذاب حاشیه همایش تصویرسازی قرآنی به صورت زنده در غرفه دفتر تبلیغات اسلامی است.

ضیایی اظهار داشت: همچنین نمایشگاهی از آثار برگزیده نخستین جشنواره سراسری هنر متعالی در حاشیه این همایش با هدف تاثیرگذاری هنر در تبلیغ و نشر معارف اسلامی شیعی در محل غرفه گروه مبلغان هنرمند برگزار می شود.