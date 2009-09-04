وزرا شایسته سالار عمل کنند / حرفهای بی اساس جوانان را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی که در خطبه های امروز نماز جمعه تهران سخن می گفت با اشاره به کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی، گفت: اکثریت قاطع وزرا از مجلس رای اعتماد گرفتند که ان شاء الله هیئت دولت با حضور این وزرا کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: وزرا اگر می خواهند در کارهایشان موفق باشند و یا اینکه بار سنگین مسئولیت از روی دوششان کم شود باید در انتخاب همکاران خود دقت کنند.

خطیب موقت تهران تصریح کرد: وزیر بارش زیاد است اگر بخواهد بارش کم شود یک راه دارد و آن این است که کار را به کاردان بسپرد و حق را به حقش واگذار کند در این صورت است که بار او سبک خواهد شد.

آیت الله امامی کاشانی با اشاره به جایگاه وزارت گفت: ما احادیث بسیاری در خصوص وزیر داریم به طوری که اگر کسی امیر شد و خدا خواست به امیر لطف کند وزیر صالحی به او می دهد وزیر صالح یعنی اینکه شخص، با ایمان، کاردان، دلسوز، مشورت کننده و دارای احساس وظیفه باشد. اینکه می گویند مصوبه باید به تصویب هیئت دولت برسد یعنی اینکه 22 نفر در کنار یکدیگر مصوبه را پخته و آماده اجرا می کنند.

وی تصریح کرد: وزیران وقتی از سوی مدیران خود پیشنهادی شنیدند و احساس کردند که در راستای اهداف نظام است آن را قبول کنند نه اینکه آن حرف و یا شخص را برکنار نمایند.

خطیب موقت تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص دانشگاه و طرح جامع علمی گفت: همانطور که رهبری تاکید کردند طرح جامع علمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قالب چشم اندازی بیست ساله مطرح شده باید ما به جایگاه نخست علمی در منطقه تبدیل شویم.

آیت الله امامی کاشانی افزود: بحث علوم انسانی که رهبری بر آن تاکید کردند باید از سوی دانشگاهیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور جد مورد توجه قرار گیرد چرا که این علوم یکی از مهمترین علوم ها در کشور ما به حساب می آید.

امام جمعه موقت تهران همچنین در خطبه های اول به جامعه عقل گرایی اشاره کرد و گفت: جامعه ای که عقل گرا باشد می تواند به جای گرد یاس و ناامیدی، امید را در جامعه بپروراند. امروز باید تلاش شود تا حرفهای بی اساس و مایوس کننده زده نشود چرا که عقل می گوید این انقلاب دشمن بسیار دارد. از سوی دیگر سرمایه عظیمی دارد که آن جوانانش است ، پس عاقلانه و به مصلحت نیست که بخواهیم با حرفی های بی اساس جوانان را مایوس و در جهت خواست دشمن عمل کنیم.

وی افزود: امروز زمان صدور انقلاب است، مردم بیدار و روشن هستند، زمان آن نیست که طرفین بخواهند تلاش کنند تا پشت دیگری را به زمین بزنند.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام تصریح کرد: امروز بر اساس عقل باید تدبیرکرد. نباید بر اساس شنیده ها چنین و چنان کرد همانطور که امام حسن (ع) فرمودند تا زمانی که فرد به یقین نرسیده است نباید موضوعی را مطرح و یا در قبال آن موضع گیری کند. باید تلاش کند تا واقعیت مشخص شود.

آیت الله امامی کاشانی همچنین با اشاره به شب های قدر و فضائل ماه مبارک رمضان به بیان نکاتی در این زمینه پرداخت.