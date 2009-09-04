جکی چان با "پلیس نو" در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، "پلیس نو" با نام اصلی "داستان پلیس نو" محصول سال 2004 چین و هنگ کنگ و داستان چان کوک وینگ بازرس ارشد پلیس هنگ کنگ است که قربانی حمله گروهی تبهکار به سرکردگی جو می‌شود. او خود را در از بین رفتن همکارانش مقصر می‌داند و سعی در جبران دارد.

جکی چان، نیکلاس تسه، چارلی یانگ، ماک بو، چارلین چو و... در این فیلم 123 دقیقه‌ای ایفای نقش کرده‌اند که در نسخه خانگی زمان آن به 99 دقیقه کاهش یافته است. "پلیس نو" به خاطر داشتن صحنه‌های خشن درجه R گرفته و با بودجه 80 میلیون دلار هنک کنگ تولید شده است. ضمن اینکه این فیلم در چین و هنگ کنگ مجموعا حدود پنج میلیون دلار آمریکا فروخته است.

"پلیس نو" فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره اسب طلایی تایوان در سال 2004 بود و در همین جشنواره سه جایزه بهترین طراح صحنه‌های رزمی، بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین جلوه‌های ویژه تصویری را برد. جکی چان هم برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مراسم اهدای جوایز خروس طلایی را از آن خود کرد.