هتاکی تروریستها به مرقد طفلان مسلم و حضرت قاسم/ بازداشت 86 مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک منبع امنیتی از دستگیری 11 فرد تحت پیگرد در جنوب بغداد خبر داد .



به گفته این منبع، احکام بازداشت این افراد به جرم دست داشتن در اقدامات تروریستی در منطقه سیافیه در جنوب بغداد صادر شده بود.



همچنین پنج فرد تحت پیگرد در جنوب شهر حله دستگیر شدند.



یک منبع امنیتی در استان بابل از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک مرقد حضرت قاسم بن الحسن(ع) در منطقه مشروع المسیب خبر داد که به گفته این منبع بر اثر این انفجار، 12 غیر نظامی زخمی و خساراتی به مرقد حضرت قاسم وارد شد.



تروریستهای تکفیری در ادامه هتک حرمت اماکن مقدس و عتبات عالیات عراق، چهار بمب را در درون مرقد طفلان حضرت مسلم(ع) در شهر المسیب در شمال استان بابل منفجر کردند که بر اثر آن، 32 غیر نظامی که بیشتر آنها زائر بودند، زخمی شدند.



به گفته یک منبع امنیتی، برخی نزدیکان یکی از افسران مسئول حمایت مرقد، وی را به سبب وابستگی به حزب منحله بعث، مسئول این انفجار می داند.



از سوی دیگر، انفجار سه بمب در موصل سبب کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.



منابع امنیتی در استان کربلا از انفجار دو بمب در منطقه الامام و کشف چهار بمب دیگر خبر دادند که این حادثه تلفاتی نداشته است.



خبر دیگر اینکه، نیروهای پلیس در بصره، هفت فرد متهم و دو مظنون را دستگیر کردند.



نیروهای ارتش و پلیس در جریان عملیات جستجو و بازرسی در بخشهایی از منطقه ابوغریب در غرب بغداد، هفتاد فرد تحت پیگرد را دستگیر کردند.