به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سنتهای شهرکتاب تداوم ارتباط نسل جوان با ادبیات کهن و بهره‌گیری از این گنجینه‌ ادب پارسی است که برای تحقق این امر پس از برگزاری درس‌گفتارهایی درباره مولانا و فردوسی، این بار نوبت شیخ اجل سعدی است تا دقایق و ظرایف آثار و افکارش برای علاقه‌مندان واکاوی شود.

در کنار این درس‌گفتارها شهرکتاب با همکاری مرکز سعدی شناسی مسابقه‌ حفظ دیباچه‌ گلستان را در مهر ماه برگزار می‌کند.

علاقمندان تا پایان شهریور می‌توانند با ارسال مشخصات کامل خود (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات،سال تولد، شماره‌ تماس) به نشانی اینترنتی bcaward@gmail.com برای شرکت در این مسابقه‌ اینترنتی ثبت‌نام کنند.

زمان دقیق مسابقه متعاقبا به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام خواهد شد. تور فرهنگی شیراز، جوایز مادی و نسخه‌های نفیس گلستان از جمله جوایز این مسابقه است.