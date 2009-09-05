تهیه طرحهای جامع بدون استفاده از نظرات شوراها کارآیی کافی ندارد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تهیه این طرحها باید بر پایه واقعیات و نظر شهرداری و شوراها باشد تا در آینده مشکلی به وجود نیاید و از مشکلات کنونی نیز کاسته شود.

وی ادامه داد: اگر طرحهای یادشده بر اساس نظرات و رویکردهای موجود تنظیم نشود و به اجرا درآید، ممکن است در مواردی ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد که این امر بر اهمیت استفاده از نظرات می افزاید.

گروسی بیان کرد: تنظیم طرحهای جامع از راه دور و تنها بر اساس اصول تئوریک امکان پذیر نبوده و قابل اجرا نیست و لازم است تهیه کنندگان این طرحها به این امر توجه ویژه داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: هیچ مرجع و نهادی بهتر از شورای شهر و شهرداریها که واقعیات و محدوده های شهر خود را می شناسند، نمی توانند به این اندازه به تدوین و تنظیم این طرحها کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است در تهیه طرحهای جامع تا حد امکان از نظرات، طرحها و تجربه های این نهادها استفاده شود تا بتوان به نتیجه و اثرگذاری این طرحها در آینده امیدوار بود.

گروسی یادآور شد: این مسائل در مورد کلانشهرها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و لازم است برای پیشرفت و توسعه کرج به این تجربیات و دستاوردها نگاه ویژه ای داشته باشیم.