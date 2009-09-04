بانکداری اسلامی باید عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف تامین کند

به گزارش خرنگار مهر در طبس، مودب در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به روز بانکداری اسلامی اظهار داشت: آنچه در بانکداری اسلامی باید مدنظر قرار گیرد، بانکداری بدون ربا و موثر در ایجاد عدالت اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به فضائل ماه مبارک رمضان به مردم توصیه کرد که از کسب فضائل ماه مبارک رمضان غافل نمانند و به ویژه از شبهای قدر توشه ای در خور برگیرند.

خطیب جمعه موقت طبس در ادامه با تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، وصی امیرالمومنین (ع) و پیشواى دوم جهان تشیع یادآور شد: وی نخستین میوه پیوند فرخنده حضرت على (ع) با دختر گرامى پیامبر اسلام(ص) بود که در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه متولد شد.

وی در ادامه به بیان گوشه‌ هایی از زندگی پربرکت حضرت امام حسن مجتبی(ع) پرداخت و گفت: آن امام والامقام در طول عمر مبارک خود دو بار تمام ثروت و دارایى خویش را در راه خدا بخشید و سه بار تمام اموال خود را وقف کرد.

مودب ادامه داد: امام حسن(ع) فردی شجاع و با تدبیر بود و از مهترین تدابیر آن امام همام در دوران خفقان حکومت معاویه را صلح مصلحتی با وی اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ های این هفته نمازجمعه طبس با اشاره به روز تعاون عنوان کرد: تعاون و همکاری می ‌تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزایی ایفا کند که با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیت‌ها پدیدار می‌ شود و جامعه از آسیب دشمنان مصون می ‌ماند.

مودب با اشاره به توسعه نقش تعاون در اقتصاد کشور و رسیدن نقش آن از پنج درصد به 25 درصد در سند چشم انداز، خواستار نهادینه کردن فرهنگ تعاون در شهرستان طبس شد.