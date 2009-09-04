گزارش آژانس هسته ای در خصوص ایران کینه توزانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: دولت دهم باید چون گذشته با قدرت در مقابل زیاده خواهی های دول غربی بایستد و مردم نیز از حق مسلم خود نخواهند گذشت و با تمام توان از سیاستهای دولت در این خصوص حمایت می کنند.

وی بیان کرد: کشورهای استکباری هیچگاه از سیاستهای کینه توزانه خود علیه انقلاب اسلامی ایران دست بر نداشته اند.

حسینی همچنین ضمن توصیه نمازگزاران به استفاده از فرصتها و مناسبتهای مذهبی در ماه رمضان از جمله شبهای قدر، بیان داشت: تقوا و هوشیاری مومنین موجب می شود تا اثرات ماه پر برکت رمضان تا بعد از آن نیز تداوم یابد .

وی خاطرنشان کرد: روزه تنها این نیست که ما فقط گرسنگی و تشنگی را تحمل کنیم بلکه همه اعضا و جوارح انسان باید روزه دار باشند .

حسینی یادآور شد: اگر انسان به چنین رفتاری برسد آنگاه به مقام شامخ تقوی که مهمترین اصل روزه داری است نایل می شود .