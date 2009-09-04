گزارش آژانس هسته ای در خصوص ایران کینه توزانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امام جمعه یاسوج در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: دولت دهم باید چون گذشته با قدرت در مقابل زیاده خواهی های دول غربی بایستد و مردم نیز از حق مسلم خود نخواهند گذشت و با تمام توان از سیاستهای دولت در این خصوص حمایت می کنند.
وی بیان کرد: کشورهای استکباری هیچگاه از سیاستهای کینه توزانه خود علیه انقلاب اسلامی ایران دست بر نداشته اند.
حسینی همچنین ضمن توصیه نمازگزاران به استفاده از فرصتها و مناسبتهای مذهبی در ماه رمضان از جمله شبهای قدر، بیان داشت: تقوا و هوشیاری مومنین موجب می شود تا اثرات ماه پر برکت رمضان تا بعد از آن نیز تداوم یابد.
وی خاطرنشان کرد: روزه تنها این نیست که ما فقط گرسنگی و تشنگی را تحمل کنیم بلکه همه اعضا و جوارح انسان باید روزه دار باشند.
حسینی یادآور شد: اگر انسان به چنین رفتاری برسد آنگاه به مقام شامخ تقوی که مهمترین اصل روزه داری است نایل می شود.
خطیب جمعه یاسوج در پایان با اشاره به سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) و نیز شهادت امام علی (ع) اظهار داشت: اکرام بر ایتام و نیازمندان از مهمترین دستورات اسلام و تاکید ائمه اطهار (ع) است که توجه مردم به ویژه افراد توانمند و خیر را برای ارائه بهترین پذیرایی از ایتام و نیازمندان در این هفته، طلب می کند.
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