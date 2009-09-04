موضع قاطع ایران مانع مسابقه اعراب برای ائتلاف با اسرائیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله در خطبه های نماز جمعه بیروت که در منطقه حاره حریک در ضاحیه(جنوب) با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد، گفت : سخنان مقامهای آمریکایی درباره تعلیق شهرک سازی صهیونیستی در مناطق اشغالی یا کندی در روند ساز و ساخت در داخل شهرکها تنها در چارچوب خارج کردن برخی رژیمهای عربی از تنگنا و وضعیت دشواری بیان می شود که به سبب روند عادی سازی روابط با دشمن که آمریکایی ها از آنها می خواهند به آنچه تلاشهای صلح می خوانند، بپیوندند با ملتهای خود روبرو شده اند.



وی افزود : دولت آمریکا پیش از اعلام دور جدید مذاکرات سازش پس از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در سازمان ملل متحد در اواخر ماه جاری، تسلیم شروط اسرائیل شد.



علامه فضل الله خاطر نشان کرد : دولت آمریکا به دشمن برای تداوم شهرک سازی در قدس شرقی و تلاش عملی برای وارد کردن رژیمهای عربی به میدان سازش، حتی با نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان و حذف آن از محورهای مذاکرات، چراغ سبز نشان داده است.



این عالم برجسته لبنانی گفت : طرحی که آمریکایی ها کلیات و اهدافش را ترسیم کرده و صهیونیستها برای متقاعد کردن اعراب و فلسطینی ها برای پذیرش آن تلاش می کنند، مبتنی بر این است که کشور فلسطینی بدون سلاح و غیر قابل زندگی در آنچه از کرانه باختری (به سبب شهرکهای صهیونیست نشین فراوان موجود ) باقی مانده، تشکیل شود.



وی به نظامهای رسمی و غیر رسمی عربی و اسلامی هشدار داد ملتها هر چند در محاصره اطلاعاتی و قوانین فوق العاده( در اشاره به مصر) یا محاصره اقتصادی و گرسنگی باشند، اما در نهایت برای نابودی تمام طرحهای استکباری که هدف از آن، از بین بردن زمان حال و آینده امت است، به پا خواهند خواست.



علامه فضل الله همچنین از درخواست عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب از کشورهای عربی برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران حمایت و ابراز امیدواری کرد این کشورها از تجارب علمی ایران و توانمندی های مختلف و مواضع سیاسی این کشور در حمایت از خطر راهبردی رژیم صهیونیستی برای تمام امت، بهره بگیرند.



علامه فضل الله تاکید کرد : اگر موضع قاطع و شجاعانه ایران در برابر دشمن صهیونیستی و حمایت نامحدود از ملت مظلوم فلسطین و گروههای مقاومت نبود، اعراب برای تشکیل لائتلاف راهبردی با این رژیم در زمینه های امنیتی و سیاسی با یکدیگر مسابقه می گذاشتند.



این عالم برجسته لبنانی اظهار داشت : برخی رژیمهای عربی در برنامه های سیاسی خود، اصول و قواعدی را قرار داده اند که عنوان آن نزدیک شدن به کسانی است که به اسرائیل نزدیک هستند و دوری از طرفهایی که از این رژیم دور هستند.



علامه فضل الله از رژیمهای عربی و اتحادیه عرب خواست از خواب غفلت بیدار شوند و نسبت به آنچه در اطرافشان می گذرد، هوشیار باشند و از خطر دشمن واقعی امت که همان رژیم صهیونیستی است، غافل نشوند.



وی با اشاره به تحولات سیاسی لبنان و روند طولانی تشکیل دولت جدید درباره خطرات تسلیم در برابر سیاستهای دیکته شده بیگانگان و فشارهای منطقه ای و بین المللی و غفلت درباره خطرات رژیم صهیونیستی هشدار داد و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی واقعی با شرکت همه گروههای سیاسی تاکید کرد.