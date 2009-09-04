درخشش نوشاد عالمیان در تاریخ تنیس روی میز ایران بی سابقه بود

محمدحسن وهابی پس از کسب عنوان نائب قهرمانی نوشاد عالمیان در مسابقات جهانی تنیس روی میز پرتقال در گفتگو با خبرنگار مهر در مازندران افزود: تاکنون در ورزش تنیس روی میز ایران اتفاقی به این مبارکی نیافته بود و پینگ پنگ بازی در این رده سنی درخشش خیره کننده ای در بیشتر پروتورهای جهانی داشته باشد.

وی که به دلیل نائب قهرمانی عالمیان ابراز خوشحالی می کرد آن را نشانه سالها تلاش شبانه روزی مسئولان هیئت استان دانست.

رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران عنوان کرد: رشد خیره کننده نوشاد عالمیان و برادر وی نیما عالمیان و همچنین چند پینگ پنگ باز استان باعث شده تا وضعیت جایگاه تنیس روی میز مازندران از رتبه 24 کشور در سالهای گذشته اکنون به جمع سه هیئت برتر و مدعی کشور ارتقا یابد.

وهابی ابراز امیدواری کرد که این روند رو به رشد با حمایتهای مسئولان فدراسیون تنیس روی میز کشور از نوشاد عالمیان و سایر پینگ پنگ بازان آینده دار کشورمان ادامه داشته باشد.

وی نائب قهرمانی عالمیان در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان در فونچال پرتغال در میان قهرمانان قاره های جهان را یک افتخار بزرگ دانست و برتری وی برابر حریفان قدر این مسابقات را ستود.

رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران اضافه کرد: نوشاد عالمیان در مرحله مقدماتی این بخش از بازی‏ها نیز نمایندگانی از ژاپن و پرتغال (دو نفر) را شکست داده بود و در مراحل بالاتر با غلبه بر حریفان دیگری از آلمان و فرانسه در دیدار پایانی در یک دیدار سرعتی مغلوب مویموتو از ژاپن شده و نائب قهرمانی پروتور پرتغال را کسب کرد.

به گفته وهابی در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی جوانان 44 بازیکن از 10 کشور به مدت دو روز در شهر فونچال با هم رقابت کردند.