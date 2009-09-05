آماده شرکت در رقابتهای جهانی هستم/ شناخت خوبی از حریفانم دارم

سید مراد محمدی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حضور در رقابتهای المپیک و شرکت در لیگ مدتی را بدلیل مصدومیت از میادین کشتی دور بودم و در چند ماه اخیر نیز نتوانستم در تورنمنت بین المللی حاضر شوم اما تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال کردم.

دارنده مدال طلا سال 2006 جهان تصریح کرد: جام زیلکوفسکی لهستان یک میدان تدارکاتی خوب بود که توانستم دوباره در شرایط مسابقه قرار گیرم و با کشتی گیران خوبی نظیر "فدروشین" اوکراینی روبرو شوم و در دیدار فینال نیز می توانستم مقابل حریف آذربایجانی پیروز شوم.

دارنده مدال برنز جهان تاکید کرد: با توجه به حضور چند ساله در مسابقات مختلف بین المللی از بیشتر حریفان خود شناخت دارم و کشتی گیران آذربایجان، روسیه و اوکراین مهمترین رقبای من در رقابتهای جهانی دانمارک هستند.

دارنده مدال طلای آسیا اظهار داشت: کم کم به شرایط آرمانی خود در رقابتهای المپیک نزدیک می شوم و امیدوارم در رقابتهای جهانی دانمارک نیزبتوانم نماینده شایسته ای برای کشتی ایران باشم و سومین مدال جهانی ام ر ابدست آورم.

رقابتهای کشتی آزاد جهان روزهای 30 شهریور تا اول مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.