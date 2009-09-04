مساجد شهر تهران از پرداخت مالیات و عوارض شهرداری معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی در جلسه با اعضاء و دبیران شورایاری های محلات جنوب غرب تهران افزود: مساجد و حوزه های علمیه ای که در ماه های گذشته قبوض عوارض برای آنها صادر و ارسال شده است نیز آن قبوض را پرداخت نکنند.

وی با بیان اینکه در شهر تهران 2000 مسجد، 200 حوزه علمیه و چهار هزار حسینیه وجود دارد، گفت: شهرداری تهران امسال بیش از 350 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و تعمیر مساجد اختصاص داده که بخشی از این اعتبار تاکنون پرداخت شده است.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران افزود: این میزان اعتبار سال گذشته 300 میلیارد ریال بود.

ناصحی گفت: علاوه بر این اعتبارات، شهرداری تهران ساخت 40 باب مسجد را در دستور کارخود قرار داد که تاکنون 19 مسجد به بهره برداری رسیده است و بقیه نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: طرح احداث مساجد در شهر تهران باید در کمیته ویژه ای متشکل از عالی ترین طراحان و متخصصان معماری اسلامی به تصویب برسد و سپس ساخت آن آغاز شود.