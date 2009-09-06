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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۹

نیمی از "دلواپسی" لفافیان به پایان رسید

نیمی از "دلواپسی" لفافیان به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دلواپسی" به کارگردانی حسن لفافیان برای پخش در هفته نیروی انتظامی از نیمه گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر اساس فیلمنامه امین عظیمی تولید می‌شود و داستان یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که برادرش همراه 15 کیلوگرم طلا از تبریز به مقصد تهران عازم سفر می‌شود. اما طلاها به سرقت می‌رود و دو برادر برای یافتن آنها درگیر ماجراهایی می‌شوند.

رامتین خداپناهی، روح‌الله کمالی، فرمیسک فاریا، محمد برسوزیان و سعیده عرب از بازیگران اصلی "دلواپسی" هستند که به تهیه‌کنندگی موسسه ناجی هنر برای پخش در هفته نیروی انتظامی از شبکه دو آماده می‌شود و تا به حال نیمی از تصویربرداری آن به مدیریت حسن سلطانی به پایان رسیده است.

دیگر عوامل تولید فیلم تلویزیونی "دلواپسی" عبارتند از سیداسماعیل جلالی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، کامران نژادی مدیر تولید، امید بهره‌ور مدیر صدابرداری، لولیمز کوک‌تپه طراح گریم، رضا ترابی طراح صحنه و لباس، مهدی علمی‌نیا مجری طرح و صبا سیاهپوش عکاس.

کد مطلب 941533

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