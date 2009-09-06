نیمی از "دلواپسی" لفافیان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر اساس فیلمنامه امین عظیمی تولید می‌شود و داستان یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که برادرش همراه 15 کیلوگرم طلا از تبریز به مقصد تهران عازم سفر می‌شود. اما طلاها به سرقت می‌رود و دو برادر برای یافتن آنها درگیر ماجراهایی می‌شوند.

رامتین خداپناهی، روح‌الله کمالی، فرمیسک فاریا، محمد برسوزیان و سعیده عرب از بازیگران اصلی "دلواپسی" هستند که به تهیه‌کنندگی موسسه ناجی هنر برای پخش در هفته نیروی انتظامی از شبکه دو آماده می‌شود و تا به حال نیمی از تصویربرداری آن به مدیریت حسن سلطانی به پایان رسیده است.

دیگر عوامل تولید فیلم تلویزیونی "دلواپسی" عبارتند از سیداسماعیل جلالی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، کامران نژادی مدیر تولید، امید بهره‌ور مدیر صدابرداری، لولیمز کوک‌تپه طراح گریم، رضا ترابی طراح صحنه و لباس، مهدی علمی‌نیا مجری طرح و صبا سیاهپوش عکاس.