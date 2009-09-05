هدفم کسب دومین مدال جهانی است/ مبارزات حریفانم را آنالیز می کنم

فردین معصومی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ماههاست که در اردوهای تیم ملی حضور داشته ام و در رقابتهای جام جهانی، جام تختی، قهرمانی آسیا و جام زیلکوفسکی لهستان شرکت کرده ام.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از نظر شرایط بدنی در وضعیت ایده آلی قرار دارم و در این مدت باقی مانده تلاش می کنم تا ضعفهای خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی برطرف کنم و بیشتر کارهای سرعتی را در برنامه دارم.

معصومی تصریح کرد: از بیشتر حریفان خود در رقابتهای جهانی دانمارک شناخت دارم و در سالهای حضور در تیم ملی با اکثر آنها روبروشده ام و تلاش می کنم فیلم مبارزات حریفان خود از جمله عیسی اف آذربایجانی و ماخوف روس را به دقت آنالیز کنم تا با چشمانی باز به مصاف حریفان خود بروم.

دارنده مدال طلا آسیا تاکید کرد: شرایطم بسیار خوب است و در این مدت بسیار زحمت کشیده ام و امیدوارم در رقابتهای جهانی دانمارک حاصل سالها تلاشم در عرصه کشتی با یک مدال بسیار خوشرنگ تر ببار نشیند.

رقابتهای کشتی آزاد جهان روزهای 30 شهریور تا اول مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.