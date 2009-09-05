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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۱

"روز از نو" برای هفته نیروی انتظامی تولید می‌شود

"روز از نو" برای هفته نیروی انتظامی تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "روز از نو" به کارگردانی مسعود رشیدی برای پخش در هفته نیروی انتظامی از شبکه دو تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "روز از نو" را ستاره پیرخدری نوشته و در آن داستان یک روز از زندگی و کار پلیسی جوان را روایت کرده که در شهری دیگر دور از همسر خود مشغول است. زن روزی برای دیدار با همسر خود راهی سفر می‌شود و در شهر غریب حوادثی برایش رخ می‌دهد که او را به درکی درست از همسر خود می‌رساند.

رسول نجفیان، عبدالرضا زهره کرمانی، آشا محرابی، کتایون امیرابراهیمی و شهرزاد عبدالمخیری در این فیلم بازی می‌کنند که قرار است مهرماه در هفته نیروی انتظامی در کنار شش فیلم دیگر روی آنتن شبکه دو بروند. "روز از نو" نخستین تجربه بازیگری نجفیان پس از مدت‌ها دوری از مقابل دوربین است.

دیگر عوامل تولید این پروژه عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: میثم بیدقی، مدیر تصویربرداری: علی محمدزاده، مدیر تولید: هادی توحیدی، صدابردار: بابک نیازی، طراح گریم: محمدرضا قومی، عکاس: فریال اوجی، طراح صحنه: محمد محمدی، مجری طرح: سیدرضا شکری و تهیه‌کننده: موسسه ناجی هنر.

کد مطلب 941540

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