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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از کره/

تغییر 50 قانون بین المللی تیروکمان/ موافقت کشورها برای حضور کامپوند در المپیک

تغییر 50 قانون بین المللی تیروکمان/ موافقت کشورها برای حضور کامپوند در المپیک

در پایان چهل و هشتمین کنگره جهانی تیراندازی با کمان در کره جنوبی تمامی کشورها با حضور کمان کامپوند در رقابتهای المپیک و پیگیری این موضوع در کمیته بین المللی المپیک توسط فیتا موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، در مجمع فیتا اعضا این فدراسیون جهانی را مامور کردند تا به طور جدی راهیابی کمان کامپوند به بازیهای المپیک را پیگیری و موافقت کشورها با این مسئله را به ioc اطلاع و این موضوع را تا محقق شدن آن پیگیری کند.

قطعا اگر شورای المپیک جهانی با این مسئله موافقت کند تیم های تیروکمان ایران شانس بسیار زیادی برای رسیدن به بازیهای المپیک دارند.

فیتا در پایان این اجلاس جزئیاتی از تغییر 50 قانون تغییر یا اصلاح شده ای که در این مجمع به تصویب شرکت کنندگان رسیده است به اطلاع همه کشورها رساند.

همچنین با موافقت تمام کشورها قرار شد از این پس شاهد برگزاری مسابقات میکس تیروکمان در کنار رقابتهای جهانی باشیم. به همین دلیل در پایان مسابقات دور مقدماتی رقابتهای تیروکمان ریکرو مردان شاهد برگزاری یک مسابقه نمایشی از مسابقه میکس زنان ومردان توسط چهار تیم برتر دیدارها بودیم. 

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از 11 تا 19 شهریورماه به میزبانی کره‏جنوبی در شهر" اولسان " برگزار می‌شود.

کد مطلب 941555

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