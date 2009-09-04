احتمال مخالفت دوباره ایرلندی ها با پیمان لیسبون

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" براساس همه پرسی انجام گرفته از طرف Irish Times و TNS mrbi چهار هفته قبل از برگزاری رفراندوم مجدد درباره پیمان لیسبون در ایرلند موافقت درباره این قرارداد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این همه پرسی تنها 46 درصد موافق این قرارداد بوده که این میزان هشت درصد کمتر از همه پرسی برگزار شده در می گذشته می باشد. بر این اساس 29 درصد مردم این کشور می خواهند در مخالفت با این پیمان رای دهند که این یک درصد بیشتر از نظر سنجی گذشته است.

شمار افرادی هم که نمی خواهند در این رفراندوم شرکت کنند از هفت درصد به بیست و پنج درصد افزایش یافته است.

رای گیری مجدد درباره قرار داد اصلاحی لیسبون در دوم اکتبر در ایرلند برگزار خواهد شد. در رفراندوم گذشته که در ژانویه 2008 برگزار شد این پیمان با مخالفت اکثریت ایرلندی ها مواجه شد و به این ترتیب اتحادیه اروپا را در بحران فرو برد.

پیمان لیسبون برای اجرایی شدن باید از طرف همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. در کنار ایرلند ، آلمان، چک و لهستان نیز هنوز درباره این پیمان اصلاحی تصمیم گیری نکرده اند.

