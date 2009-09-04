اینترپل به دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، بر اساس بیانیه دادگاه ویژه بررسی ترور رفیق حریری، این توافق که از 24 آگوست وارد مرحله اجرایی شده است، برای دادگاه این امکان را فراهم می کند از اینترپل برای تحقیقاتی که دفتر دادستانی دادگاه انجام می دهد و تدابیر دیگر دادگاه، کمک بخواهد.



در این بیانیه اشاره شده است کار با این توافقنامه به طور موقت تا زمان امضای توافقنامه همکاری فراگیرتر میان دو سازمان که گفتگو درباره آن در حال انجام است، ادامه می یابد.



این توافقنامه را آنتونیو کاسیزی رئیس دادگاه ویژه لبنان و رونالد نوبل دبیرکل اینترپل امضا کردند.



بر اساس متن منتشر شده این توافقنامه بر روی پایگاه اینترنتی دادگاه بین المللی ویزه لبنان، در بند اول آن آمده است کمک درخواستی مربوط به مبادله اطلاعات است.



در متن این توافق آمده است : با توجه به اینکه اهداف تحقیق و تدابیر مربوط به جنایات در حیطه اختیارات دادگاه ویژه قرار دارد، دادگاه می تواند برای هر موضوعی به طور جداگانه از اینترپل ارائه کمک مشورتی یا اطلاعاتی بخواهد .



تعداد اعضای اینترپل 187 کشور است که بزرگترین سازمان پلیسی جهان به شمار می رود و دارای اختیارات فرامرزی است و مورد حمایت سازمانها، مقامها و دستگاههای مبارزه با تروریسم قرار دارد.



رفیق حریری به همراه 22 فرد دیگر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت در 14 فوریه 2005(بهمن 83) کشته شد.