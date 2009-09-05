به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اولیویه پره که پس از پایان شصت و دومین دوره جشنواره فیلم لوکارنو جانشین فردریک مایر در سمت مدیریت هنری این رویداد مهم سینمایی شده، رسما کار خود را آغاز کرده و برای برگزاری شصت و سومین دوره لوکارنو از چهار تا 14 اوت 2010 از همین امروز برنامهریزی میکند.
مدیر هنری لوکارنو برای هر چه کارآمدتر کردن جشنواره تحت مدیریت خود قصد دارد بخشهای رقابتی آن را به دو بخش محدود کند که در هر بخش آن 18 فیلم به نمایش درمیآید؛ یکی بخش مسابقه بینالملل برای فیلمسازان شناختهشده دنیا و دیگری مسابقه فیلسازان فردا برای رقابت فیلمهای اول و دوم.
پره که تا پیش از این 10 سال مدیر بخش دو هفته کارگردانان جشنواره معتبر کن بود، از روز اول سپتامبر 2009 وارد دفتر کار خود در مدیریت هنری جشنواره لوکارنو شد و قصد دارد نخستین بخش مرور آثار را به ارنست لوبیچ اختصاص دهد. ضمن اینکه نمایشهای پیاتزا گرانده همچنان به فیلمهای جریان اصلی و عامهپسند سینمای جهان اختصاص خواهد داشت.
وی با اعلام اینکه قصد دارد لوکارنو را به جشنوارهای تاثیرگذارتر با سازماندهی بهتر تبدیل کند گفت: قصد دارم توجهی ویژه به هویت و تاریخ لوکارنو داشته باشم که زمانی محل کشف فیلمسازان و فیلمهای تازه بود. ما در لوکارنو برای خطر کردن آزادیم و میخواهیم برای رویدادهای کوچک مستقل و توسعه روابط با کارگردانان برنامهریزی کنیم.
اعضای کمیته هنری لوکارنو ـ که به گفته پره کاملا متفاوت از کمیته بخش دو هفته کارگردانان کن است ـ عبارتند از فیلیپ چی، ژان فرانسوا دیوو، مارک پرانسن، روبرتو توریگلیاتو و آنیه ویلدنستین. پره افزود: ما میخواهیم جامعهای جدید در اطراف لوکارنو ایجاد و شرایط را برای جذب مخاطبان جوانتر فراهم کنیم.
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