مانع تراشی صهیونیستها در برابر ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار،اشغالگران قدس، در دومین هفته ماه مبارک رمضان، در برابر ورود نمازگزاران فلسطینی به صحن مسجدالاقصی مانع تراشی کردند.



بر این اساس، نظامیان و پلیس رژیم صهیونیستی از ورود فلسطینی های زیر 50 سال به صحن مسجد الاقصی جلوگیری کردند و از ساکنان کرانه باختری که قصد ورود به مسجدالاقصی را داشتند، درخواست مجوز می کردند.



همزمان با ورود دهها هزار فلسطینی به مسجد الاقصی برای شرکت در نماز جمعه، هزاران نیروی پلیس رژیم اشغالگر قدس در بیت المقدس و اطراف این مکان مقدس مستقر شدند.





