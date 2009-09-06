به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی ، در بین 70 کشور شرکت کننده در این مسابقات تنها کشوری که از منطقه غرب آسیا حاضر است تیم کامل زنان و مردان مسلمان ایران است.

از همان لحظات ورود تیم ایران به هتل تا مراسم افتتاحیه و در تمامی مسابقات دور مقدماتی و حذفی عملکرد تیراندازان زن کشورمان در این دیدارها مورد توجه رسانه های خارجی حاضر در مسابقات بود .

روزی نیست که در کنار گزارش های تصویری مسابقات که توسط رسانه های خبری و عکاسان و حتی گزارشگران اروپایی و کره ای از مسابقات قهرمانی جهان گرفته می شود گریزی به مقر تیم ایران در ورزشگاه مونسو نزنند.

رسانه های خارجی در این روزها توجه خاصی به کمانداران زن ایرانی و حتی خبرنگاران زن ایرانی حاضر در مسابقات می کنند. تاکنون شبکه های تلویزیونی مختلفی از جمله شبکه های کره جنوبی چون mbc و kbs کره که پخش مستقیم دیدارها را برعهده دارند از تیم ایران مصاحبه های فراوانی گرفته اند.

گزارشگران سایت فدراسیون جهانی تیروکمان نیز از عملکرد تیراندازان ایرانی پرس و جو کرده واز آنها جویای شرایط مسابقات و نتایج خود شدند. در این بین رسانه های کره ای با مصاحبه از مربیان کره ای تیم ملی ایران که تقریبا به خوبی فارسی صحبت می کنند از عملکرد تیراندازان ایرانی و زندگی کردن در کشورمان مصاحبه می گیرند.

"مانسوک پارک" سرمربی تیم مردان و" لی یومی " مربی تیم زنان کشورمان به همراه دختر کوچک چهار ساله خود که به خوبی فارسی حرف می زنند مورد توجه اکثر حاضرین کره ای این دیدارها قرار گرفته اند.

" سونیا" دختر کوچک مربیان تیم ملی تیروکمان ایران علاقه خاصی به ایران داشته و حتی در طی چهار سال زندگی خود در تهران اظهار می کند ایرانی ها را بسیار دوست داشته و حتی با کره ای ها ارتباط برقرار نمی کند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از 11 تا 19 شهریورماه به میزبانی کره‏جنوبی در شهر" اولسان " برگزار می‌شود.