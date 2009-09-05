وضعیت آبهای زیرزمینی گلستان در آستانه خط قرمز

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پتانسیل سفره های آب زیرزمینی استان حدود 1250 میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است که از این مقدار در شرایط فعلی به میزان هزار و 171 میلیون مترمکعب در سال که حدود 94 درصد از پتانسیل سفره های آب زیرزمینی استان محسوب می شود در بخشهای مختلف مصرف شامل شرب، صنعت و کشاورزی بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: باتوجه به وابستگی شدید آب شرب استان به آبهای زیرزمینی مابقی پتانسیل قابل توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی استان به تامین آب شرب و صنعت اختصاص داده شده است و امکان توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی استان برای مصارف کشاورزی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس آبهای زیرزمینی استان به لحاظ توسعه بهره برداری در آستانه خط قرمز قرار گرفته است و حفاظت کمی و کیفی آن دارای اولویت و اهمیت بالایی است.

به گفته حسینی، وسعت سفره های آب زیرزمینی استان حدود چهار هزار و 970 کیلومتر مربع معادل 55 درصد دشتهای استان و معادل 24 درصد وسعت استان است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: در سطح استان سفره های آب زیرزمینی آبرفتی و سفره های آب زیرزمینی سازندهای سخت کربناته گسترش دارند.

وی عنوان کرد: سفره های آب زیرزمینی سازندهای سخت استان در ارتفاعات حاشیه جنوبی دشتهای استان در سازندهای زمین شناسی منجمله آهکهای لار، سازندهای مزدوران، خوش ییلاق و شمشک تشکیل شده است.

وی یادآور شد: سفره های آب زیرزمینی آبرفتی که در سطح دشتهای استان گسترش دارد شامل سه نوع آبخوان بوده و سفره آب زیرزمینی آزاد عمیق که در سراسر حاشیه جنوبی دشتهای استان گسترش دارد و دارای کمیت و کیفیت مناسب جهت شرب، صنعت و کشاورزی بوده و تمامی میادین تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان در این بخش واقع شده است.



وی افزود: سفره آب زیرزمینی آزاد کم عمق که در بخش های میانی و شمالی دشتهای استان گسترش دارد که در بخشهای میانی دارای کمیت متوسط و کیفیت مناسب جهت کشاورزی و صنعت بوده و به سمت بخشهای شمال دارای کیفیت شور و نامناسب می شود.

حسینی یادآور شد: سفره آب زیرزمینی تحت فشار که در زیر سفره کم عمق در بخشهای میانی و شمالی دشتهای استان گسترش دارد که در بخش های میانی دارای کمیت و کیفیت مناسب جهت کشاورزی و صنعت بوده و به سمت بخشهای شمالی دارای کیفیت نامناسب و شور می شود.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت‌ آب منطقه ای گلستان تاکید کرد: حفاظت از آبهای زیرزمینی بدون مشارکت مردم و بهره برداران امکان پذیر نیست و ما اعتقاد داریم که نقش اصلی حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی به عهده مردم و بهره برداران است.

وی اظهار داشت: انتظار داریم بهره برداران و مشترکین آبهای زیرزمینی در راستای حفظ و حراست از تاسیسات و سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط خودشان و حفظ سفره های آب زیرزمینی که به عنوان سرمایه ملی محسوب می شوند در این خصوص همکاری لازم با این شرکت داشته باشند.

حسینی خاطرنشان کرد: این شرکت اقدامات گسترده ای جهت آگاهی رسانی به مردم در خصوص وضعیت و محدودیتهای پتانسیل منابع آبی استان و مشکلاتی که اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی ممکن است در پی داشته باشد از طریق برگزاری سمینارهای هم اندیشی در سطح شهرها و روستاهای استان و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و جراید انجام می دهد.