اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو در ساری آغاز شد

فیض الله نفجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی تکواندو پس از شناخت ترکیب اصلی خود اردوی آماده سازی خود را در ساری برپا کرده و در صورت نیاز در شهرهای بابلسر و نکا هم برپا خواهد کرد.

وی افزود: تیم ملی تکواندو با ترکیب اصلی و انتخابی خود و به ترتیب در وزن اول میثم باقری، وزن دوم مهدی احمدی، وزن سوم رضا نادریان، وزن چهارم محمد باقری معتمد، وزن پنجم علیرضا نصر آزادانی، وزن ششم فرزاد عبداللهی، وزن هفتم یوسف کرمی و وزن هشتم حسین تاجیک دور جدید تمرینات آماده سازی خود را آغاز کرده است.

رئیس هیئت تکواندو مازندران تصریح کرد: رضا مهماندوست به عنوان سرمربی به همراه مجید افلاکی و بیژن مغانلو دو مربی تیم ملی در کنار اردونشیان تیم ملی حضور دارند.

نفجم گفت: تیم ملی تکواندو خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند و قرار است حدود هشت جلسه تمرینی در مازندران داشته باشد.

وی اضافه کرد: قرار است حسن ذوالقدر مدیر فنی تیم ملی هم برای بررسی از روند آمادگی تیم ملی به مازندان بیایند.

وی خاطرنشان کرد: این تیم روز چهارشنبه در مازندران اردو خواهد داشت.