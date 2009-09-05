18 درصد برق توزیعی مازندران به هدر می رود

منوچهر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین دلایل این امر را فرسوده بودن شبکه های انتقال و توزیع برق در مازندران بیان کرد و افزود: هم اکنون بیش از نیمی از شبکه های توزیع برق در سطح روستاهای مازندران بیش از 30 سال قدمت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد شبکه های توزیع و انتقال برق در روستاهای مازندران نیاز به بهسازی و بازسازی دارد افزود: تاکنون فقط 10 درصد شبکه های فرسوده برق مازندران بهسازی و نوسازی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع مازندران برق مازندران با اشاره به اینکه پارسال حدود 20 میلیارد ریال برای کاهش تلفات و هدررفت برق توزیعی این استان اعتبار اختصاص داده شده است، تصریح کرد: با تخصیص این مقدار اعتبار می توان سالانه حدود یک تا دو درصد از هدر رفت و تلفات توزیع برق در مازندران پیشگیری کرد.

جعفری اضافه کرد: هیئت دولت در دور سفر دوم به مازندران برای اصلاح شبکه های فرسوده توزیع و انتقال برق استان در مجموع 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد.

به گفته جعفری، این مصوبه دولت در یک برنامه 5 ساله در استان اجرا خواهد شد.

در مازندران با بیش از سه میلیون نفر جمعیت بیش از یک میلیون مشترک برق وجود دارد.