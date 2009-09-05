ایجاد 31 هزار شغل در بخش تعاون مازندران

اسماعیل نیلچیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون سه هزار و 200 نفر در مازندران در انتظار دریافت تسهیلات از بانکها هستند تا فعالیتهای تولیدی خود را آغاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص این تسهیلات به واحدهای تعاونی استان، پیش بینی می شود این واحدها برای حدود 31 هزار نفر شغل ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه هزار و 400 واحد تعاونی در مازندران مشغول فعالیت دارند از تعداد اشتغالزایی در این بخش اشاره ای نکرد.
مدیرکل تعاون مازندران تصریح کرد: حدود 60 درصد منابع برای ایجاد واحدهای تولیدی از محل سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و بقیه از محل تسهیلات بانکی بوده است.
نیلچیان همچنین با بیان اینکه در یکسال گذشته 110 طرح تعاونی با 690 میلیارد ریال در مازندران افتتاح شد، افزود: حدود 460 میلیارد ریال منابع این طرحها از محل تسهیلات بانکی و مابقی سرمایه گذاری های شخصی بوده است.
وی از افتتاح 38 طرح تولیدی در هفته تعاون در مازندران خبر داد و گفت: این واحدها با 165 میلیارد ریال در این هفته در استان بهره برداری می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این هفته از تعاونی های نمونه استان هم در مراسمی در اداره کل تعاون استان قدردانی خواهد شد.
نهم تا 15شهریورماه هرسال در کشور به نام هفته تعاون نامگذاری شده است.
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