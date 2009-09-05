ابومسلم به امید پیروزی به بوشهر آمده بود/ تاکتیک شاهین مشخص بود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ناصر پورمهدی شامگاه گذشته در کنفرانس خبری خود بعد از بازی تیمش مقابل شاهین بوشهر گفت: فوتبالی تاکتیکی همراه با چاشنی قدرت و سرعت را به نمایش گذاشتیم و اگر به 15 دقیقه پایان بازی دقت کرده باشید دو تعویض پایانی هر دو تهاجمی و حمله به داروزه شاهین بود.

وی اظهار داشت: امروز تماشگران بوشهری شاهد بازی حساب شده و هجومی از سوی هر دو تیم بودند.

سرمربی ابومسلم مشهد با بیان اینکه با شناخت کامل به مصاف شاهین بوشهر آمده بودیم، گفت: شاهین بوشهر را از زمانی که سال گذشته در لیگ یک بود زیر نظر داشتم و با توجه به پتاسیلی که داشت مطمئن بودم به لیگ برتر راه پیدا می کند.

پورمهدی افزود: تاکتیک تیمی و حرکات فردی بازیکنان شاهین برای ما قابل پیش بینی بود و سعی کردیم با برنامه از پیش تعیین شده جلوی حرکات و تاکتیک شاهین را بگیریم.

وی با اشاره به اینکه تیم شاهین رفته رفته بهتر خواهد شد، اظهار داشت: در ابتدای لیگ قرار داریم و تیمها از آمادگی آرمانی و تاکیتکی دور هستند و شاهین نیز از جمله این تیمهاست.

سرمربی ابومسلم مشهد افزود: ابومسلم نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به 14 بازیکنی که در فصل نقل و انتقالات از دست داده است متحول و بسیار جوان شده است.

پورمهدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید شما همواره طی چهار هفته گذشته به داوری معترض بودید اما قبول دارید امروز داور با شما مهربان تر بود، گفت: داوری امروز را محول می کنم به نظر کارشناسان اما اگر اعتراضی صورت گرفت به دلیل این بود که اشتباهات داوری در بازی ذوب آهن و صبای قم بر نتیجه بازی تأثیر گذار بود و باعث شکست ما شد.

وی ادامه داد: البته ما در این بین رفتار غیر ورزشی نداشتیم و به صورت منطقی و با ارسال نامه ای به فدراسیون مراتب اعتراض خود را اعلام کردیم که فدراسیون نیز جهت دلجویی از ما ابومسلم را در هفته چهارم تیم اخلاق معرفی کردند.

پورمهدی در پایان خواستار توجه و عنایت مسئولان استان خراسان رضوی جهت حمایت از تیم ابومسلم شد.

بازی تیمهای شاهین پارس جنوبی و ابومسلم مشهد در هفته پنجم لیگ برتر با نتیجه یک بر یک پایان یافت.